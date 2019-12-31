2019 'numan' Ödülleri :: Yılın 'En İyi' Filmleri

Kurucu babamız Numan Serteli başkanlığında toplanan heyetimiz, bütün bir yıl boyunca hiçbir masraftan kaçınmadan, izleyip tartışarak ve yazarak değerlendirdiği, 2019 yılı içinde sinemalarda ve de (maalesef!) Netflix'te gösterime giren filmler hakkında, nihai bir sonuca varmış bulunmaktadır..
Bildiğiniz üzre heyetimizin amacı, bir yığın yerli-yabancı film içinde en iyi ve en kötüleri tek tek seçerek, siz değerli okuyucularımızın görüşüne sunmaktır..
Öte yandan, her zamanki 'acı gerçek' maalesef yine işin içine girecek; hem listelerin belirli sayıda film içeriyor olması, hem de filmlerin 'yeterince iyi' ya da 'yeterince kötü' olamamaları veyahut 'vasat' düzeyde kalmaları yüzünden, çok sayıda yapımın adını ne yazık ki burada göremeyeceğiz..
|Sitemizin emektar editörlerinden Halil Tekir
Ee.. Hassas insan ve büyük sevi adamı -aynı zamanda kurucu babamızın büyük büyük dedesi- Aşık Serteli, şöyle bir beyitle, yüz yıllar öncesinden boşuna seslenmemiştir:
Ey azizim zam geldi üzülürsün yakma gazı kombiyi
Bahsedilmek istersen eğer ya çok kötü ol ya çok iyi..
Geçen yıl mütevelli heyeti olarak aldığımız karara göre; yıllar önce çekilmiş, ülkemizde gösterime girmiş ya da girememiş bazı filmlerin yeniden gösterilmesi durumunda, bu yapımları listelerimizin dışında tuttuğumuzu hatırlatmak isteriz..
Listelerdeki film sayısı yine aynı olacak; yerli-yabancı karışık olmak üzere "En İyi 35 Film" ile "En İyi 10 Yerli Film" listelerini bugün; "En Kötü 10 Ecnebi Film" ile "En Kötü 10 Yerli Film" 'kara liste'lerini de yarın yayınlayacağız..
|Kurucu Baba (temsili)
Bu arada; "Lan bilader, madem ödüllerine böyle 'Numan = Oscar' havası falan veriyorsun, öyleyse neden Oscar gibi her branşa, yani oyuncuya, yönetmene, senariste, müziğe kıla tüye ayrı ayrı ödül vermiyorsun?" deyu çemkirenlere yanıtımız o kadar net ve kesin ki, hadi buyurun:
Muhakkak ki bir film, onu meydana getiren tüm unsurlarıyla bir bütündür; işte bu sebeple, bütün bu adı geçen ödüllerin sahibi de, o seçilen en iyi filme aittir..
Hatta o film, tamamen müziksiz, kostümsüz, görsel efektsiz dahi olsa!.
Bunu biraz açmayı deneyelim: Sanatta da 'tercih etmemek bir tercihtir' ve bir sanat eserini ya da bir filmi oluşturan en önemli unsur, bu tercihlerin bir sonucudur..
Bilmem açabildik mi?.
Neyse.. olmadı, seneye yine deneriz!.
Velhasılıkelam; işbu sonuçların hepimiz için hayırlara vesile olmasını diler; siz dünya tatlısı okurlarımızın, güzeller güzeli bir yeni yıl idrak etmelerini en kalbi duygularla istirham ederiz..
..and the numan goes to..
2019'un En İyi 35 Filmi
|Gisaengchung / Parazit
1) Gisaengchung (Bong Joon Ho)
2) Dylda (Kantemir Balagov)
3) Beoning (Chang-dong Lee)
4) Ying (Yimou Zhang)
5) Dolor y gloria (Pedro Almodóvar)
|Dylda / Uzun Kız
6) The Lighthouse (Robert Eggers)
7) Manbiki kazoku (Hirokazu Koreeda)
8) American Animals (Bart Layton)
9) Midsommar (Ari Aster)
10) Uncut Gems (Benny Safdie, Josh Safdie)
|Beoning / Şüphe
11) Portrait de la jeune fille en feu (Céline Sciamma)
12) And Then We Danced (Levan Akin)
13) The Irishman (Martin Scorsese)
14) Once Upon a Time In Hollywood (Quentin Tarantino)
15) Marriage Story (Noah Baumbach)
|Ying / Gölge Savaşçı
16) Lazzaro felice (Alice Rohrwacher)
17) High Life (Claire Denis)
18) Celle que vous croyez (Safy Nebbou)
19) The Favourite (Yorgos Lanthimos)
20) Us (Jordan Peele)
|Dolor y gloria / Acı ve Zafer
21) Gräns (Ali Abbasi)
22) Joker (Todd Phillips)
23) Stan & Ollie (Jon S. Baird)
24) Kız Kardeşler (Emin Alper)
25) The Two Popes (Fernando Meirelles)
|The Lighthouse
26) Avengers: Endgame (Anthony Russo, Joe Russo)
27) Captive State (Rupert Wyatt)
28) Girl (Lukas Dhont)
29) Monos (Alejandro Landes)
30) Küçük Şeyler (Kıvanç Sezer)
|Manbiki kazoku / Arakçılar
31) Le Daim (Quentin Dupieux)
32) Wildlife (Paul Dano)
33) Kronoloji (Ali Aydın)
34) Di jiu tian chang (Wang Xiaoshuai)
35) Bombshell (Jay Roach)
|American Animals / Amerikan Soygunu
2019 Yılı En İyi 10 Yerli Film *
|Kız Kardeşler
1) Kız Kardeşler (Emin Alper)
2) Küçük Şeyler (Kıvanç Sezer)
3) Kronoloji (Ali Aydın)
4) Karakomik Filmler: 2 Arada (Cem Yılmaz)
5) Görülmüştür (Serhat Karaaslan)
|Küçük Şeyler
6) Yuva (Emre Yeksan)
7) Kolej Havası (Mehmet Sertan Ünver)
8) Sibel (Guillaume Giovanetti, Çağla Zencirci)
9) Organize İşler Sazan Sarmalı (Yılmaz Erdoğan)
10) Suç Unsuru (Süleyman Arda Eminçe)
|Kronoloji
* Bu yıl, 'kaliteli ve iyi film' çoraklığının hüküm sürdüğü bu kategoride ilk defa bu kadar zorlandık galiba.. İlk beş dışındakilerin hepsi 'vasat' seviyede filmlerdir, bilginize..
Son 10 Yılın En İyi 10 Filmi
|Bir Zamanlar Anadolu’da
1) Bir Zamanlar Anadolu’da (Nuri Bilge Ceylan)
2) Antichrist (Lars Von Trier)
3) Holy Motors (Leos Carax)
4) Kış Uykusu (Nuri Bilge Ceylan)
5) Gisaengchung (Bong Joon Ho)
|Antichrist
6) Birdman (Alejandro González Iñárritu)
7) American Honey (Andrea Arnold)
8) Melancholia (Lars von Trier)
9) The Revenant (Alejandro González Iñárritu)
10) Ahlat Ağacı (Nuri Bilge Ceylan)
Son 10 Yılın En İyi 10 Türk Filmi
1) Bir Zamanlar Anadolu’da (Nuri Bilge Ceylan)
2) Kış Uykusu (Nuri Bilge Ceylan)
3) Kosmos (Reha Erdem)
4) Ahlat Ağacı (Nuri Bilge Ceylan)
5) Sen Aydınlatırsın Geceyi (Onur Ünlü)
|Kış Uykusu
6) Kalandar Soğuğu (Mustafa Kara)
7) Yeraltı (Zeki Demirkubuz)
8) Koca Dünya (Reha Erdem)
9) Sarmaşık (Tolga Karaçelik)
10) Kız Kardeşler (Emin Alper)
|Kosmos
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