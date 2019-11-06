6.11.2019
'Ve Sonra Dans Ettik' 15 Kasım'da vizyonda!
Dans partneri Mary ile mutlu ve dans dolu bir hayat sürmesi beklenir.
Fakat bir gün prova sırasında kapıdan içeri Irakli’nin girmesiyle Mehrab’ın dünyası altüst olur, bu genç adam onun için artık hem bir rakip hem de arzu nesnesidir.
Filmin yönetmeni Levan Akin Gürcistan’da 2013’te saldırıya uğrayan Onur Yürüyüşü’nden etkilendiğini ve film için Gürcistanlı eşcinsel gençlerle uzun söyleşiler yaptığını söylüyor.
And Then We Danced / Ve Sonra Dans Ettik, 15 Kasım'da gösterime girecek..
Yönetmen: Levan Akin
Oyuncular: Levan Gelbakhiani, Bachi Valishvili, Ana Javakishvili
Yapım: Ludvig Andersson, Ketie Danelia, Mathilde Dedye
Ülke: İsveç, Gürcistan, Fransa
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
İthalat: Bir Film
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