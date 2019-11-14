14.11.2019
Scoob!'dan ilk fragman yayınlandı!
Scoob!, hayatları boyunca dost olan Scooby ve Shaggy’nin ilk kez nasıl karşılaştıklarını ve genç dedektifler Fred, Velma ve Daphne ile biraraya gelerek ünlü Gizem Avcıları’nı nasıl kurduklarını anlatıyor.
Birlikte yüzlerce gizemi çözmüş ve maceralar paylaşmış olan Scooby ve çete üyeleri, şimdi bugüne kadarki en büyük gizem ile karşılaşıyorlar.
Hayalet köpek Cerberus’un dünyayı tehdit etmek üzere ortaya çıkması planlanmaktadır.
Bu global tehdidi durdurmak için yarışan çete üyeleri, Scooby’nin gizli mirasını ve düşünebileceklerinden çok daha büyük olan destansı kaderini keşfederler.
Scoob!'u, Space Jam filmi ile Annie ödülüne aday gösterilen ve Duck Dodgers ile iki kez Emmy adayı olan Tony Cervone yönetiyor.
Mayıs 2020’de vizyona girmesi planlanan ve bütün dünyada Warner Bros. Pictures tarafından dağıtılacak film, Türkiye’de Türkçe dublajlı olarak vizyona girecek.
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