6.12.2019
Portrait de la jeune fille en feu / Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi
Ressam Marianne’a, manastırdan henüz çıkan ve evlenmek üzere olan genç Héloïse’in portresi sipariş edilir.
Ancak Marianne, bu portreyi Héloïse’dan habersiz çizmelidir.
Bu kısıtlamanın önüne geçmek için Marianne, gönülsüz gelin adayı Héloïse’ı önce gözlemler, sonra da onunla yakınlaşır.
Yüzyıllar boyu gözardı edilen ve yapıtları unutulan kadın ressamlardan esinlenen yönetmen Céline Sciamma’yı yönettiği Tomboy ve senaryosunu yazdığı Kabakçığın Hayatı ile tanıyoruz.
Portrait de la jeune fille en feu / Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi / Portrait of a Lady on Fire, 6 Aralık'ta gösterime girdi..
Evlenmek isteyip istemedikleri kendilerine sorulmayan ya da kiminle evlenecekleri hususunda dahi söz hakkı bulunmayan, aileleri tarafından adeta bir mal gibi -uygun görülen- bir kocaya verilen kızlar gerçeğini 'alev alan' kızımız Héloïse'ın öyküsü üzerinden anlatan bir drama..
Amma.. Bir kez dahi görmediği, neye benzediği, nasıl biri olduğu hakkında hiçbir şey bilmediği bir adamın karısı olmanın dehşetini yaşayan kızlara dair bu dramatik öykü 18. yüzyıl Fransa'sından; kahredici olan ise, 21. yüzyıl Türkiye'sinde yaşayan bizlerin, bu 'anormal' durumun benzerlerini hâlâ olağan karşılıyor olmamız..
Bu 'acı gerçek' üzerine şekillenen filmin asıl meselesi bununla sınırlı değil tabii; 'Ressam ile Modeli' arasında ağır ağır gelişerek, 'gönülsüz gelin adayımız' Héloïse’ı -içten içe yakarak- 'Alev Almış Bir Genç Kız'a dönüştüren öyle bir aşk vuku buluyor ki, filmimiz de işte o zaman gayet 'incelikli' bir sanat eserine dönüşüyor..
Portrait de la jeune fille en feu, 'erkeksiz' bir ortamda dahi kendisini hissettiren erkek egemenliğinin acımasız gölgesinde, her şeye rağmen -doğasından kaynaklanan 'yaratıcı' bir güçle- hayatta ve ayakta kalmaya çalışan, zorluklara direnen ve de dilediğince âşık olan kadınlara ithafen, son derece 'estetik' bir saygı duruşu..
Yönetmen: Céline Sciamma
Oyuncular: Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami
Yapım: Véronique Cayla, Bénédicte Couvreur
Ülke: Fransa
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
İthalat: Mars Prodüksiyon
8,5 /10
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