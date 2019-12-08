8.12.2019
Dylda / Uzun Kız
2. Dünya Savaşı, sadece şehirdeki binaları değil, insanları da hem fiziksel hem de mental olarak paramparça etmiştir.
Tarihin en büyük kuşatmalarından biri sonunda bitmiş ama enkazın ardında kalan insanların ölüm kalım savaşı devam etmektedir.
Dylda / Uzun Kız / Beanpole, hayatlarını sürdürebilmek için bir anlam ve umut bulma peşinde olan Iya ve Maşa adlı iki genç kadının mücadelesini anlatır.
28 yaşında olan yönetmen Kantemir Balagov bu genç yaşına rağmen çekmiş olduğu iki filmle de Cannes’da yer aldı.
İlk uzun filmi Tesnota ile Cannes Film Festivali Belirli Bir Bakış bölümünden FIPRESCI ödülünü kazanırken, yeni filmi Uzun Kız ile de bu yıl Cannes Belirli Bir Bakış bölümünde En İyi Yönetmen ile FIPRESCI ödüllerinin sahibi oldu.
Aleksandr Sokurov’un öğrencisi olan Balagov, bu filmi için Nobel Ödüllü eser Kadın Yok Savaşın Yüzünde romanından esinlendi.
Birçok festivalden ödülle ayrılan ve Rusya’nın 2020 Oscar adayı olarak seçilen film, 2.Dünya Savaşı sonrasında, Leningrad’da normal bir hayat kurmaya çabalayan iki genç kadının hikayesini anlatıyor.
Dylda / Uzun Kız / Beanpole, 6 Aralık’ta sinemalarda gösterime girdi..
Etkileyici, rahatsız edici, çok kuvvetli.
Guardian
İzlerken kendinize nefes almayı hatırlatmanız gerekiyor..
Variety
“Uzun Kız”, yönetmen Balagov’un gerçek bir yetenek olduğunun kanıtı.
RogerEbert.com
Filmin mmknmrtb notu ::
Hemen üstte, bu film hakkındaki kısa tespitlerine yer verdiğimiz ecnebi dostlara aynen katılıyor, bir kaç kelime de ben edip, uzun kızımız Iya misali, daha çok susmak ve düşünmek istiyorum..
Nazi Almanyası'nın, Eylül 1941'de başlayan ve 2,5 yıl kadar süren Leningrad Kuşatması sırasında, özellikle sivil Rusların korkunç acılar çektiğini, bir milyonu aşkın sayıda sivil insanın açlık ve soğuktan öldüğünü biliyoruz..
İşte, bu 'tarihi' işgalin kalktığı, sonra da savaşın sona erdiği günlerde dahi, adeta 'tükenmiş' sıradan insanlar üzerinde vuku bulan 'maddi-manevi' travmanın ne denli derinleşip süregittiğini, son derece çarpıcı bir atmosferde ve büyüleyici bir üslupla anlatan Dylda, hiç şüphesiz ki, hâzâ bir sanat eseri..
9 /10
Yorum Gönder