'Addams Ailesi' 6 Aralık'ta vizyonda!

Ürkütücü ve çılgın aile Addams Ailesi, animasyon türündeki komedi filmiyle beyaz perdeye geri dönüyor.
Kendi ailenizin tuhaf olduğunu düşünüyor olabilirsiniz, ama bambaşka, acayip ve tümüyle ikonik Addams Ailesi tekrar düşünmenize neden olacak.
The Addams Family / Addams Ailesi, 6 Aralık'ta sinemalarda..
Yönetmen: Greg Tiernan, Conrad Vernon
Oyuncular: Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloe Grace Moretz, Finn Wolfhard, Nick Kroll, Bette Midler ve Allison Janney
Yapımcılar: Gail Berman, Alex Schwartz
İdari Yapımcı: Andrew Mittman
Tür: Animasyon
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