8.12.2019
The Aeronauts / Balon Pilotları
Göklerin sırlarını keşfetmek isteyen ikili, sıcak hava balonu ile daha önce hiç çıkılmamış bir yüksekliğe çıkmaya çalışır.
Gökyüzünde nefes kesici keşifler yapan Wren ve Glaisher, atmosferin en yüksek noktalarına ulaştıklarında hayatta kalmak için zorlu bir mücadele vermek zorunda kalır.
Baş rollerinde Oscar adayı Felicity Jones ve Oscar ödüllü Eddie Redmayne’in olduğu filmin yönetmen koltuğunda İngiliz yönetmen Tom Harper oturuyor.
Gerçek bir tutku ve kahramanlığın hikayesi: The Aeronauts / Balon Pilotları, 6 Aralık’ta sinemalarda gösterime girdi..
Yönetmen: Tom Harper
Senaryo: Tom Harper, Jack Thorne
Oyuncular: Felicity Jones, Eddie Redmayne, Himesh Patel, Lewin Lloyd
Görüntü Yönetmeni: George Steel
Kurgu: Mark Eckersley
Müzik: Steven Price
Yapımcı: Richard Hewitt, Jack Thorne
Yapım Yılı: 2019
Ülke: ABD & İngiltere
Filmin mmknmrtb notu: 6,5 /10
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