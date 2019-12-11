'Il traditore / Hain' 13 Aralık'ta vizyonda!

Tommasso Buscetta, bu savaşı arkada bırakmak için çok sevdiği Sicilya’yı, çocuklarını, işini ve bağlantılarını bırakıp Brezilya’ya yerleşir.
Ancak sonu gelmeyen hesaplaşmalar, yitip giden aile üyeleri ve kanun güçlerinin bitmeyen baskısı sonunda Tommasso bir karar verir ve Yargıç Falcone’yle bağlantıya geçer.
Bu kararı yüzünden bazıları onu kahraman, bazıları ise hain ilan edecektir.
Buongiorno, notte / Günaydın Gece, Vincere ve I pugni in tasca / Cepteki Yumruklar gibi filmleriyle tanıdığımız usta yönetmen Marco Bellocchio’nun yeni başyapıtı Il traditore / Hain, Cannes’da Altın Palmiye için yarıştı.
İtalya’nın 2020 Oscar adayı olarak seçilen filmde, Sicilya mafyasını dize getiren ve “iki dünyanın patronu” olarak anılan Tommasso Buscetta’nın gerçek hikayesi anlatılıyor.
“Hayran kalacaksınız! Gerçek bir Sicilya filmi.”
THE GUARDIAN,
“Marco Bellocchio’nun ustalık eseri”
VARIETY
2020 İtalya Oscar Adayı
2019 Cannes Film Festivali Yarışma Filmi
2019 Avrupa Film Ödülleri En İyi Film, Yönetmen, Senaryo ve Erkek Oyuncu Adaylıkları
Il traditore / Hain / The Traitor, 13 Aralık'ta Sinemalarda!
Filmin mmknmrtb notu: 6,5 /10
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