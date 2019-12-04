4.12.2019
İstanbul Modern Sinema: Biz de Varız!
İstanbul Modern Sinema, Türkiye sinemasının en yeni filmlerini bir araya getirdiği Biz de Varız! programının bu yıl sekizincisini düzenliyor.
Farklı hikâyeler, karakterler, anlatım tarzlarına sahip filmleri bir araya getirerek sinemamızda yeni soluklara odaklanan bu program, keşif filmlerden vizyonda yeterince yer bulamamış yapımlara uzanıyor.
Burak Çevik'in Berlin'de görücüye çıkan ve deneysel anlatımıyla dikkat çeken ikinci uzun metrajı Aidiyet, geçim için Senegal'den Türkiye'ye göçen Amina'nın öyküsünü aktaran belgesel Amina, kentsel dönüşüm hikâyesi Saf ve insanın doğayla ilişkisini rüya gibi akan bir dille aktaran Nebula, Biz de Varız programında.
Uzun metrajlara ek olarak bu yıl kısalara da yer veren Biz de Varız!, filmlerle birlikte yönetmen, oyuncu ve film ekiplerini de izleyiciyle buluşturacak.
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