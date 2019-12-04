'Kırkyalan' 20 Aralık'ta vizyonda!

Edirne’de yaşayan ve ziraat teknikeri olan Kırkyalan Tahsin, çocukluk arkadaşı, eline kız eli değmemiş, uzatmalı aşkı Halime’nin (Melis Sabah) babasını ikna ederek sonunda onunla evlenecek olan Sadık’ın (Ataberk Doğan) düğünü için Pınarhisar’a doğru yola çıkar.
Kırkyalan Tahsin’in memleketine dönerken, arabanın arkasında getirdiği bir kasa Afrika armudu marula; düğünü, Sümsük Kamil’i (Timur Acar), asosyal kitap kurdu Koray’ı (Ferdi Sancar) ve belediye başkanını (Berat Yenilmez) içinden çıkılamayacak problemlerin ve maceraların içine sürükler.
Yiyen insanları bilinç kaybına uğratan zehirli armut marulanın etkisi altına giren kafadarlar, ilk dakikasından sonuna kadar sinema salonlarında kahkaha tufanı estirecek.
Başrollerini Oğuzhan Uğur (Tahsin), Timur Acar (Kamil), Ataberk Doğan (Sadık), Ferdi Sancar (Koray), Berat Yenilmez (Belediye Başkanı), Ceren Taşçı (Nazgül), Melis Sabah (Halime), Hakan Meriççiler (Pavyoncu), Sinan Bengier (İmam) ve Zeynep Alkan (Natalie)’nın paylaştığı Kırkyalan’ın çekimleri Pınarhisar’da dört haftada tamamlandı.
‘Kırkyalan’ın tanıtımı yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi görürken, komik sahneleri, filmin ‘kahkaha garantili’ olduğunun mesajını verdi..
Şimdiye kadar yapılmış Trakya komedileri arasında en komiği ve en sevilen film olma iddiasıyla gelen proje, Cj Dağıtım ile sinemalarda olacak.
Yapımcılığını Erdi Yapım ve Cj Entertainment Türkiye’nin üstlendiği, Hamdi Alkan’ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu gerçek karakterlerden esinlenerek Rüyhan Duralı’nın kaleme aldığı, gerçek bir Trakya komedisinin olan Kırkyalan 20 Aralık 2019’da sinema perdesinde izleyicisi ile buluşacak!
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