Sanatorium: Artificial Bloom, Fluid Archives

|Christiane Peschek, POSE 1, 2019
Zeynep Beler, Luz Blanco ve Christiane Peschek’in işlerini çizgisel olmayan, akışkan ve hibrid gerçeklikler bağlamında gösteren sergi Melih Aydemir küratörlüğünde gerçekleşiyor.
IRL (gerçek hayattaki) ve sanal varlığımız arasındaki çizgi bulanıklaştıkça kendimizi tekrar inşa etmek ve bedensel sınırlarımızı genişletmek için yeni ihtimaller ve yollar buluyoruz.
Varlığımız sürekli genişleyen İnternet üzerinde hatıralarımızı toplama ve saklama yollarımız ile dönüşüyor.
Sergi, dijitalin deneyimlerimizi, anılarımızı ve kimliğimizi kapsayan bu alanında belirli bir bakışın yarattığı çizgisel anlatıların dışındaki ihtimalleri arıyor.
Bunun yanında sanal ağların sağladığı genişlemeyi, feminen ve kuir hatıranın kendine yuva bulacağı bir mekân olarak ele alırken, uzantımız haline gelen belgeleme araçlarının siber-feminist bağlamı üzerine düşünüyor.
|Zeynep Beler, Artefact III, 2018
Akışkan Arşivler, belgelenmeye değersiz bulunmuş, belki “gerçek-dışı” ancak beden hafızası yoluyla aktarılmış ve yayılmış anıları katmanlaştırır.
Artificial Bloom (Yapay Çiçeklenme) SOPHIE’nin kişinin bedeninin tekrar-inşasını olumlayan 2018 tarihli “Faceshopping” şarkısından bir alıntıdır. Artificial Bloom bu geçiş sürecini (transition) bir çiçek açılması olarak ele alır. Bloom aynı zamanda fotoğraf düzenleme programlarında fotoğrafa yoğun bir aydınlık ekleyerek detayları yumuşatan efektin adıdır.
Christiane Peschek dijital kalıntılar ile çalışan gelecekteki bir arkeolog hayal ederek dijital resimler için sanal bir mağara yaratır. Klasik kadın pozlarını gösteren fotoğrafları manipüle eden Peschek, onları tekno-feminist bedenlere dönüştürür. Işık yansıtan materyaller ile tamamlanan yerleştirme, izleyicilerinin akıllı telefonlarının flaş ışıkları ile aktivite olur ve günümüzün gözleme davranışlarını sorgular. Zeynep Beler’in cep telefonu ile fotoğrafladığı, ardından resimlediği anlar ise, post-internet döneminde kadın deneyimini belgeler. Akıllı telefon tutan el ve beden parçaları eriyerek birbirine karışır; cinsiyetsizleşen beden, başka bedenleri taşıyan bir yüzeye dönüşür. Beler işlerini galeriye nalbur malzemeleri kullanarak yerleştirir. Kablo kelepçeleriyle katmanlar birleşirken, yerleştirme bir tekno sistemi taşıyan bedene dönüşür. Luz Blanco’nun işleri aktarım sürecinde kaybolan parçalar üzerine düşünür. Fotoğraftaki pikselleri tek tek ayırarak kâğıda çizim yoluyla işleyen Blanco, bedenlerin ve anıların ayrıldığı katmanları gösterir. Katmanlar arasındaki geçiş bir beden hafızasının arkeolojisini sunar.
Sanatorium, 6 Aralık 2019– 19 Ocak 2020
Kemankeş Mahallesi Mumhane Caddesi No:67/A Karaköy - İstanbul
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