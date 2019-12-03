'Emin Fındıkoğlu' 6 Aralık'ta Arter’de!

6 Aralık Cuma akşamı 21:00’de Sevgi Gönül Oditoryumu’nda gerçekleşecek konserde Emin Fındıkoğlu Beşlisi, vokalist Zeynep Kuyumcu’nun yorumlarının etrafında kurulu bir repertuvarı seslendirecek.
Türkiye caz tarihinde özellikle nefesli çalgıların orkestrasyonu ve düzenlemeleriyle önemli bir yeri olan müzisyen Emin Fındıkoğlu, lise yıllarında tanışıp üflemeli çalgılarla başladığı caz müziğinin tuşlularla sürdürürken bir yandan da Arif Mardin’den aranjörlük dersleri aldı.
Berklee Müzik Okulu yıllarını izleyen dönemde İstanbul caz sahnesinde görünürlük kazanan sanatçı, 70’lerde Onno Tunç, 80’lerde ise Tuna Ötenel ile topluluklar oluşturdu.
Vokalde Zeynep Kuyumcu, piyanoda Emin Fındıkoğlu, alto saksofonda Duru Tuna, tenor saksofonda Barış Ertürk ve davulda Fırtına Kıral’dan oluşan Emin Fındıkoğlu Beşlisi, Arter’deki performansında Kuyumcu’nun yorumlarının etrafında kurulu bir repertuvarı seslendirecek.
6 Aralık 2019 Cuma akşamı saat 21:00’de Sevgi Gönül Oditoryumu’nda gerçekleşecek konserin biletleri Arter’den temin edilebilir veya 0212 708 58 00 numaralı telefon yoluyla rezervasyon yaptırılabilir.
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