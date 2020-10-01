Ba Bai / Sekiz Yüz

Hikâyenin önemi, Japonların gücüne karşı bir zafer kazanmanın yanı sıra, cesaret, vatanseverlik ve gelecek nesillere miras bırakılan tarihin ne kadar önemli olduğu hakkında oluşundan kaynaklanıyor.
Filmde düşmana karşı savaşmanın ve hayatları pahasına olsa da ülkeleri için mücadele edenlerin destansı ve gerçek hikâyesi anlatılıyor.
Hu Guan’ın yönettiği ve Zhi Zhong Huang, Zhang Junyi, Hao Ou ile Wu Jiang’ın oynadığı Ba Bai / The Eight Hundred / Sekiz Yüz, 25 Eylül 2020’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla BG Film tarafından vizyona çıkarıldı."
Batılı Emperyalist devletler, ülkelerini sömürmeye devam eylesin; bu ülkelerin (Çin, Japonya) siyasileri -yere batasıca- iktidarlarını sürdürsünler diye birbirlerini acımasızca katleden halkların, bıyığı yeni terlemiş gençlerin 'öldürme ve ölme' eylemlerini alabildiğine yücelterek, 'kutsallık' soslarına bulayarak insanlara yutturmayı amaçlayan mesajı zehirli, 'şovenist gazlaması' gülünç, 'hiçbir masraftan kaçınılmamış' görselliği ise görkemli bir film..
Bir nehrin iki kıyısından birinde alabildiğine kanlı bir savaş sürerken, 'savaştan arındırılmış' karşı yakada toplanmış her milletten 'tuzu kuru' insanların ve gökyüzünde dolaşan bir zeplin içinden 'gözlemcilik' yapan ABD'li yetkillilerin, bu savaşı -baştan sona- bir tiyatro oyunu seyreyleyen hâlleri, bu 'destansı' filmin en 'orijinal' tarafıydı..
'Hamaset edebiyatı'nın zirvesinde dolanan, hatta bir nevi 'Ulubatlı Hasan' canlandırması dahi içeren; devasa IMAX perdede bunları görüp de tüylerim diken diken olmuş, gözlerime yaş dolmuş vaziyetteyken -nedense- hemen aklıma bizim meşhur 'Ayla'nın Yapımcısı' arkadaşı düşüren Ba Bai, hep karşılaştırıldığı söylenen 1917 ve Dunkirk'ün yanına bile yaklaşamayacak vasatlıkta bir Çin seyirliği..
6 /10
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