2020 Köprüde Buluşmalar Kısa Film Atölyesi tamamlandı!

Köprüde Buluşmalar bu yıl Covid-19 salgınının Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesinin ardından sinemacıların proje ve filmlerini geliştirmelerine destek olmaya devam etmek amacı ile gerekli önlemleri alarak Asteros Film desteği, Short By Short ve Film Rental İstanbul katkıları ile 5. Kısa Film Atölyesi’ni 14 - 23 Eylül tarihleri arasında çevirimiçi olarak düzenledi.
Başvurular arasından seçilen 5 kısa film projesinin yazar, yönetmen ve yapımcıları projelerini yönetmen, yazar Nazlı Elif Durlu ve Ziya Demirel ile yapımcı Annamaria Aslanoğlu ile grup çalışması formatında çalışarak geliştirdiler.
Görüntü yönetmeni Deniz Eyüboğlu, sanat yönetmeni Serdar Yılmaz, cast direktörü Ezgi Baltaş, yardımcı yönetmen Ulaş Parlakyıldız ve yapım amiri Murat Çelik ile yapılan derslerde yapım sürecine hazırlandılar.
Atölyenin sonunda ekipler yapımcı – yönetmen çalışması disiplinini geliştirdiler ve eğitmenler ile birlikte hazırladıkları proje dosyaları ile deneyimli yapımcılar Müge Büyüktalaş, Engin Palabıyık ve Bulut Reyhanoğlu’na sunumlarını yaptılar.
Çekimine ilk başlayan projeye aşağıdaki destekler sağlanacaktır.
- Short By Short 5000 TL prodüksiyon desteği
- Film Rental İstanbul - Red Raven 4.5K kamera desteği
Geçtiğimiz yıl Kısa Film Atölyesi’ne katılan yönetmenliğini Sami Morhayim ve yapımcılığını Hilal Şener’in yaptığı Susam projesi 29 Eylül’de çekimlerine başlıyor.
Susam, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Kısa Film Yapım Fonu ile desteklendi, Short By Short’tan 5000 TL prodüksiyon desteği ve Film Rental İstanbul’dan Red Raven 4.5K kamera desteği almaya hak kazandı.
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