Annesi ölmeden önce Ayşe’den aile arılığını çekip çevirmesini ister.
Çocukluktan beri en büyük korkusu arı olan Ayşe annesinin son arzusunu yerine getirmeye söz verir.
Ancak Almanya’da değişmiş, çocukluğunun ve köyünün kadim derslerinden uzaklaşmıştır.
Kafkas arısının gen merkezi olan köyüne modern teknikler getirerek, geleneksel arıcılarla çatışmaya başlar.
Kovanlarına dadanan vahşi bir ayı ise hayatını ve kovanlarını tehdit eder.
Sonunda tabiat ananın Ayşe’ye beklenmedik sürprizleri olacaktır.
Eylem Kaftan’ın yönettiği ve Meryem Uzerli, Hakan Karsak, Feyyaz Duman ile Burcu Salihoğlu’nun oynadığı Kovan, 25 Eylül 2020′de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Caba Film tarafından vizyona çıkarıldı.
Filmin mmknmrtb notu ::
'Arı fobisi' olan 'Alamancı' bir kızın -köydeki ölmek üzere olan annesi nedeniyle- Artvin'e gelip arıcılık yapmaya kalkışmasıyla gelişen; fakat bu arada, bir 'ayı katili' olmasıyla da ibretlik bir hâl alan; 'yeniliklere bulaşma, modern tekniklere kanma, geleneksel olandan şaşma' mesajıyla da 'yerli ve milli' hislerimizi gıdıklayan Kovan -izlemediğim için kaliteleri hakkında yorum yapamayacağım- bir kaç belgesel çekmiş Yönetmen'in, perdeye yansıyan 'sanatsal heyecan' ve 'estetik kaygı'sına karşın, 'kurgu' türüne dair bariz acemilikleri nedeniyle başarılı olamayan bir drama..
Hem kahramanın özelliği sebebiyle hem de 'seyirciyi sinemaya çağıran' şöhreti dolayısıyla Meryem Uzerli doğru bir seçim; ancak oyuncu yönetiminde göze batan zaaflar, Uzerli'nin olduğu kadar diğer oyuncuların da performanslarını olumsuz etkilemiş..
Seyircisine, montajı tuhaf bir yerde başlayan, anlamsızca da sona eren bir kaç sekans örneği de sunarken, zaman zaman 'televizyon filmi' ya da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kamu spotu estetiğine bürünen Kovan -mevzusu açısından önemi büyük olsa da- filmin boyutunu epeyce aşan o 'ayı' olayına ya böylesine dalmamalı ya da bu konuyu sahnelere yaymadan, kısa kesmeliydi bence..
4,5 /10
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