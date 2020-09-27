'39. İstanbul Film Festivali' 9-20 Ekim'de devam edecek!

Uluslararası Yarışma sadece festivalin çevrimiçi platformu filmonline.iksv.org’da gerçekleştirilirken, Ulusal Belgesel Yarışması ve Filmekimi Galaları filmleri filmonline.iksv.org’a ek olarak Cinemaximum City’s Nişantaşı ve Kadıköy Sineması’nda da gösterime girecek.
Festival kapsamında Ekim ayında toplam 40 yeni film gösteriliyor
39. İstanbul Film Festivali, 9-20 Ekim arasında hem çevrimiçinde hem de yeniden sinema salonlarında izleyicilerle buluşuyor.
Filmekimi, pandemi nedeniyle bu yıl festival galalarıyla birleşiyor.
|The Other Lamb
Uluslararası Yarışma filmleri ise yalnızca filmonline.iksv.org üzerinden izlenebilecek. COVID-19 önlemleri doğrultusunda filmler için gişelerden basılı bilet alınamayacak, sinema biletleri satış işlemleri yalnızca biletix.com adresi üzerinden yapılacak.
Çevrimiçi gösterimlerin biletleri yalnızca filmonline.iksv.org adresinden, 2 Ekim Cuma saat 10.30’dan itibaren alınabilecek.
Festivalde Yarışma Heyecanı
39. İstanbul Film Festivali’nde yarışma heyecanı 9 Ekim’de başlayacak. Uluslararası Yarışma ve Ulusal Belgesel Yarışması bölümlerinde ödül kazanan filmler, 20 Ekim akşamı açıklanacak.
ULUSLARARASI YARIŞMA
39. İstanbul Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma bölümünde, “sinemaya yeni bakışlar” temasını izleyen filmler festivalin büyük ödülü Uluslararası Altın Lale için yarışıyor. Uluslararası Yarışma’da 12 film yer alıyor. Altın Lale için yarışan filmler yalnızca festivalin çevrimiçi platformu filmonline.iksv.org’da gösterilecek.
İKSV’nin 16 yıl boyunca yönetim kurulu başkanlığını yürüten, İstanbul Film Festivali kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına en iyi filme verilen Uluslararası Altın Lale Ödülü, bu yıl da Eczacıbaşı Topluluğu tarafından para ödülüyle destekleniyor.
Bu ödülün 10.000 Avroluk bölümü Altın Lale’nin sahibi olacak filmin yönetmenine, 50.000 TL’lik bölümü filmin Türkiye’deki dağıtımını üstlenecek firmaya, 5.000 Avroluk bölümü ise Jüri Özel Ödülü’nü kazanacak filmin yönetmenine takdim edilecek.
39. İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma jüri başkanı yönetmen Tayfun Pirselimoğlu, jüri üyeleri oyuncu Hazar Ergüçlü, yönetmen Burak Çevik, sinema tarihçisi ve programcı Jasmin Basic ile dağıtımcı Anthony Bobeau.
|Cocoon
Uluslararası Yarışma’da Altın Lale için yarışacak filmler:
Mickey ve Ayı / Mickey and the Bear / Annabelle Attanasio / ABD
Sarı Hayvan / Um Animal Amarelo / A Yellow Animal / Felipe Bragança / Brezilya, Portekiz
Luxor / Zeina Durra / Mısır, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri
Sanctorum / Joshua Gil / Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Katar
Koza / Kokon / Cocoon / Leonie Krippendorff / Almanya
Oğul-Ana / Pesar-Madar / Son-Mother / Mahnaz Mohammadi / İran, Çek Cumhuriyeti
Yabancı / Exil / Exile / Visar Morina / Almanya, Belçika, Kosova
Denizaltısı da Olsun İsteyen Cam Temizleyici / Window Boy Would Also Like to Have a Submarine / Alex Piperno / Uruguay, Arjantin, Brezilya, Hollanda, Filipinler
Yankılar / Bergmál / Echo / Rúnar Rúnarsson / İzlanda, Fransa, İsviçre
Öteki Kuzu / The Other Lamb / Malgorzata Szumowska / İrlanda, Belçika, ABD
Atlantis / Valentyn Vasyanovych / Ukrayna
Kuş Dili / Mowa Ptaków / Bird Talk / Xawery Zulawski / Polonya
ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI
İstanbul Film Festivali’nin belgesel sinemayı ve belgeselcileri desteklemek amacıyla düzenlediği Ulusal Belgesel Yarışması’nda en iyi filme 10.000 TL değerinde En İyi Belgesel Ödülü verilecek. Ulusal Belgesel Yarışması jürisinde yönetmen Rûken Tekeş, yapımcı-yönetmen Yasin Ali Türkeri ve yönetmen-sanatçı Ezgi Kılınçaslan yer alıyor.
Ulusal Belgesel Yarışması’nda yer alan filmler:
Göbeklitepe Sakinleri / Sedat Benek
Ah Gözel İstanbul / Zeynep Dadak
Kadınlar Ülkesi / Şirin Bahar Demirel
Kuyudaki Taş / Gökçin Dokumacı
Miss Holokost Survivor / Eytan İpeker
Mimaroğlu / Serdar Kökçeoğlu
Muhammed Ali / Nursen Çetin Köreken, Ümit Köreken
Asfaltın Altında Dereler Var! / Yasin Semiz
Tenere / Hasan Söylemez
Atık Sözlüğü: Tanımların ve İmajların Geri Dönüşümü / Alper Şen
Maddenin Halleri / Deniz Tortum
Yarışma Dışı
Hayalimdeki Sahneler / Metin Akdemir
İyi ki Yapmışım / Selçuk Metin
|Sweat
FİLMEKİMİ BU YIL FESTİVALİN BİR PARÇASI: FİLMEKİMİ GALALARI
İstanbul Film Festivali’nin en sevilen bölümlerinden Galalar bu yıl pandemi nedeniyle Filmekimi’yle bir araya geldi; geniş kitlelere seslenen, ünlü yıldızların usta yönetmenlerle buluştuğu, merakla beklenen, ödüllü filmler, Türkiye prömiyerlerini Filmekimi Galaları’nda yapacak:
Pinokyo / Pinocchio / Matteo Garrone / İtalya, Fransa, İngiltere
Önsezi Kitabı / The Book of Vision / Carlo Hintermann / İtalya, İngiltere, Belçika
Alabora / Surge / Aneil Karia / İngiltere
Anne Gibi / Asa ga Kuru / True Mothers / Naomi Kawase / Japonya
Günler / Rizi / Days/ Tsai Ming-liang / Tayvan
85 Yazı / Eté 85 / Summer of 85 / François Ozon / Fransa, Belçika
Alelade Bir Yuva / Nowhere Special / Uberto Pasolini / İtalya, Romanya, İngiltere
Umudun Dili / Persian Lessons / Vadim Perelman / Rusya, Almanya
Undine / Christian Petzold / Almanya, Fransa
İyi Bir Eş Olmanın Yolları / La bonne épouse / How To Be A Good Wife / Martin Provost / Fransa
Yaramaz Çocuk / Enfant Terrible / Oskar Roehler / Almanya
Kaçan Kadın / Domangchin yeoja / The Woman Who Ran / Hong Sang-soo / Güney Kore
Körkütük / Druk / Another Round / Thomas Vinterberg / Danimarka
Ter / Sweat / Magnus von Horn / Polonya, İsveç
Nomadland / Chloé Zhao / ABD
Program
39. İstanbul Film Festivali Filmekimi Galaları ve Ulusal Belgesel Yarışması kapsamında Cinemaximum City’s Nişantaşı ve Kadıköy Sineması salonlarında her gün üç gösterim yapılacak. Seanslar izleyicilerimizin sağlığı için ve salonlarda dezenfeksiyona zaman ayırmak amacıyla 13.00, 17.00 ve 21.00 olarak belirlendi.
Çevrimiçi Gösterim Programı
39. İstanbul Film Festivali programında Uluslararası Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Filmekimi Galaları bölümlerinden çevrimiçi gösterilecek 27 film, 9-24 Ekim arasında filmonline.iksv.org adresinde her akşam 21.00’de erişime açılacak. Tüm filmler 5’er gün gösterimde kalacak. İzlenmeye başladıktan sonra 30 saat süresi olacaktır. 30 saat sonra filmler erişime kapanacaktır. Çevrimiçi gösterim takvimine filmonline.iksv.org adresinden erişilebilir.
|Undine
FESTİVAL BİLETLERİ 2 EKİM’DE SATIŞA ÇIKIYOR
9-20 Ekim tarihleri arasında hem çevrimiçi hem de Cinemaximum City’s Nişantaşı ve Kadıköy Sineması salonlarında, Covid-19 tedbirlerine uygun olarak düzenlenecek gösterimlerin biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından 2 Ekim Cuma 10.30’da genel satışa çıkıyor.
Üyelikleriyle İKSV'nin yıl boyunca yürüttüğü faaliyetleri destekleyen Lale Kart üyeleri, tüm İKSV etkinliklerinde olduğu gibi İstanbul Film Festivali’nde de biletlerini indirimli ve öncelikli olarak alıyor, Lale Kart üyelerine özel olarak düzenlenen festival direktörleriyle çevrimiçi üye buluşmaları gibi pek çok etkinliğe katılıyor.
Festival biletlerinin ön satışı Siyah Lale Kart sahipleri için 29 Eylül Salı; Beyaz Lale Kart sahipleri için 30 Eylül Çarşamba; Kırmızı, Turuncu ve Sarı Lale Kart Sahipleri için 1 Ekim Perşembe saat 10.30’da gerçekleştiriliyor.
Lale Kartlı olmak ve ayrıntılı bilgi için: lalekart.org
Eczacıbaşı Kültür Sanat Kart sahipleri, salonlardaki gösterimler için biletlerini www.biletix.com üzerinden 2 Ekim 10.30’dan itibaren kartlarını kullanarak alabilirler.
Çevrimiçi olarak filmonline.iksv.org’da yapılacak gösterimlerin biletleri aynı site üzerinden 2 Ekim Cuma 10.30’da satışa açılıyor.
Cinemaximum City’s Nisantaşı ve Kadıköy Sineması’nın bilet satışları, ön satış ve festival süresince www.biletix.com üzerinden yürütülecek.
Biletleriniz, e-posta adreslerinize iletilecek, gişeler basılı bilet uygulaması yapmayacaktır.
Tüm biletler kapasiteyle sınırlıdır.
Çevrimiçi Festival Biletleri
Tekil Biletler: 11 TL
Uluslararası Yarışma Kombine (12 Film): 100 TL
Ulusal Belgesel Yarışması Kombine (10 Film): 90 TL
Sinema Salonu Biletleri
Tüm 13.00 seansları 30 TL, öğrenciler için 20 TL
Tüm 17.00 ve 21.00 seansları 40 TL, öğrenciler için 25 TL
Çevrimiçi ve sinema salonu bilet satışlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye film.iksv.org ve filmonline.iksv.org adreslerinden ulaşabilirsiniz.
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