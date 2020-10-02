Uus Maailm / Yeni Dünya'yı 'online' izle!

Sokakları otomobil yerine bisikletle dolu, evleri parklarla çevrili, ahalisi sürdürülebilir yaşam ve kültüre meraklı yeni bir toplum kurmak isteyen bir grup idealist genç harekete geçer.
Amaçları bütün dünyayı olmasa da, Estonya’nın başkenti Tallinn’de kendilerine dayatılan dünyayı değiştirmektir.
Yaratıcı fikirleriyle ön plana çıkan Erko ve aktivist arkadaşları, bir otoparkı ele geçirip çiçeklerle donatmak gibi bir dizi şiddet içermeyen sivil itaatsizlik eylemi gerçekleştirir.
Zamanla adını duyurarak halk ve hükûmet tarafından tanınmaya başlayan gruba, şehir merkezinin hemen dışında bir toplum merkezi kurmak üzere fon desteği sağlanır.
Ne var ki çok geçmeden “yeni dünya” hayalleri, formlar, izin belgeleri, komşu şikâyetleri ve bütçe yetersizliği gibi bir yığın “eski dünya” derdinin altında kalacaktır.
Beş yılı geçkin azimli çabalar ve hüsranları bütün gerçekliğiyle yansıtan belgesel film, grubun kütüphane, yerel gazete, sokak festivali ve yemek dağıtımı gibi başarılarının yanı sıra, yerel yönetimde söz sahibi olmanın önemine dair ilham veren bir hikâye anlatıyor.
Uus Maailm [Yeni Dünya] (2011)
Yönetmen: Jaan Tootsen
88 dakika
Estonca; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Filmin mmknmrtb notu: 5,5 /10
Filmler, yalnızca Türkiye’den erişime açıktır.
Perşembe Sineması, Garanti BBVA Mortgage desteğiyle sürdürülmektedir.
Uus Maailm / Yeni Dünya filmini, 4 Ekim'e kadar buradan izleyebilirsiniz..
Yorum Gönderme