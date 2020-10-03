3.10.2020

39. İstanbul Film Festivali Biletleri Satışta!

 

39. İstanbul Film Festivali’nin 9-20 Ekim tarihlerinde yapılacak Uluslararası Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Filmekimi Galaları gösterimlerinin biletleri 2 Ekim'den itibaren satışta..

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 39. İstanbul Film Festivali ekim ayında sinema salonlarında olarak sürüyor, aynı zamanda salon gösterimlerine başlıyor. 

Uluslararası Yarışma filmleri yalnızca festivalin çevrimiçi platformu filmonline.iksv.org’da gösteriliyor, Ulusal Belgesel Yarışması ve Filmekimi Galaları filmleri hem çevrimiçinde hem de Cinemaximum City’s Nişantaşı ve Kadıköy Sineması’nda da gösterime girecek. 

Festival kapsamında ekim ayında toplam 40 yeni film gösteriliyor.


Cocoon

İstanbul Film Festivali’nden Pedro Almodóvar Sürprizi

Pedro Almodóvar’ın yeni filmi “İnsan Sesi / The Human Voice” Filmekimi Galaları kapsamında 21 Ekim’de Cinemaximum City’s Nişantaşı ve Kadıköy Sineması’nda gösterime girecek.

Tilda Swinton’ın tek başına sürüklediği 30 dakikalık film, Venedik Film Festivali’nde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Film hakkında detaylar ve seans bilgileri için: film.iksv.org

Sinema Gösterimleri

39. İstanbul Film Festivali, Cinemaximum City’s Nişantaşı ve Kadıköy Sineması salonlarında her gün üçer fiziksel gösterim düzenleyecek. Seanslar izleyicilerimizin sağlığı ve salonlarda dezenfeksiyona zaman ayırmak amacıyla 13.00, 17.00 ve 21.00 olarak belirlendi. Sinema salonlarında tüm Filmekimi Galaları ve Ulusal Belgesel Yarışması filmleri gösterilecek. Ulusal Belgesel Yarışması filmlerinin gösterimlerine film ekipleri katılacak ve soru-cevap yapılacak. Tüm filmlerin sinema ve çevrimiçi gösterim takvimi ve çizelgesine film.iksv.org sitesinden ulaşabilirsiniz.

Çevrimiçi Gösterimler

39. İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Filmekimi Galaları bölümlerinden 27 film, 9-24 Ekim arasında filmonline.iksv.org adresinde çevrimiçi gösterilecek. Her akşam 21.00’de erişime açılacak filmler, 5’er gün gösterimde kalacak. Önceki seçkilerde olduğu gibi filmler izle tuşuna bastıktan sonra 30 saat içinde izlenebilecek ve sonrasında erişime kapatılacak. Çevrimiçi gösterim takvimine https://filmonline.iksv.org/page/ekim-takvim/ adresinden erişilebilir.

Uluslararası Yarışma

39. İstanbul Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma bölümünde, “sinemaya yeni bakışlar” temasını izleyen filmler festivalin büyük ödülü Uluslararası Altın Lale için yarışıyor. Uluslararası Yarışma’da 12 film yer alıyor. Altın Lale için yarışan filmler yalnızca festivalin çevrimiçi platformu filmonline.iksv.org’da gösterilecek.


The Other Lamb


Uluslararası Yarışma’da Altın Lale için yarışacak filmler:

Mickey ve Ayı / Mickey and the Bear / Annabelle Attanasio / ABD 

Sarı Hayvan / Um Animal Amarelo / A Yellow Animal / Felipe Bragança / Brezilya, Portekiz 

Luxor / Zeina Durra / Mısır, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri 

Sanctorum / Joshua Gil / Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Katar 

Koza / Kokon / Cocoon / Leonie Krippendorff / Almanya 

Oğul-Ana / Pesar-Madar / Son-Mother / Mahnaz Mohammadi / İran, Çek Cumhuriyeti 

Yabancı / Exil / Exile / Visar Morina / Almanya, Belçika, Kosova 

Denizaltısı da Olsun İsteyen Cam Temizleyici / Window Boy Would Also Like to Have a Submarine /

  Alex Piperno / Uruguay, Arjantin, Brezilya, Hollanda, Filipinler 

Yankılar / Bergmál / Echo / Rúnar Rúnarsson / İzlanda, Fransa, İsviçre 

Öteki Kuzu / The Other Lamb / Malgorzata Szumowska / İrlanda, Belçika, ABD 

Atlantis / Valentyn Vasyanovych / Ukrayna 

Kuş Dili / Mowa Ptaków / Bird Talk / Xawery Zulawski / Polonya 

Ulusal Belgesel Yarışması’nda Yer Alan Filmler

Göbeklitepe Sakinleri / Sedat Benek 

Ah Gözel İstanbul / Zeynep Dadak 

Kadınlar Ülkesi / Şirin Bahar Demirel 

Kuyudaki Taş / Gökçin Dokumacı 

Miss Holokost Survivor / Eytan İpeker 

Mimaroğlu / Serdar Kökçeoğlu 

Muhammed Ali / Nursen Çetin Köreken, Ümit Köreken 

Asfaltın Altında Dereler Var! / Yasin Semiz 

Tenere / Hasan Söylemez 

Atık Sözlüğü: Tanımların ve İmajların Geri Dönüşümü / Alper Şen 

Maddenin Halleri / Deniz Tortum 


Yarışma Dışı:

Hayalimdeki Sahneler / Metin Akdemir

İyi ki Yapmışım / Selçuk Metin


Undine


Filmekimi Galaları 

İstanbul Film Festivali’nin en sevilen bölümlerinden Galalar bu yıl pandemi nedeniyle Filmekimi’ni konuk ediyor; geniş kitlelere seslenen, ünlü yıldızların usta yönetmenlerle buluştuğu, merakla beklenen, ödüllü filmler, Türkiye prömiyerlerini Filmekimi Galaları’nda yapacak. Filmekimi Galaları filmlerinin tümü sinema salonlarında gösteriliyor:

Anne Gibi / Asa ga Kuru / True Mothers / Naomi Kawase / Japonya 

Önsezi Kitabı / The Book of Vision / Carlo Hintermann / İtalya, İngiltere, Belçika 

İyi Bir Eş Olmanın Yolları / La bonne épouse / How To Be A Good Wife / Martin Provost / Fransa 

Alabora / Surge / Aneil Karia / İngiltere

Pinokyo / Pinocchio / Matteo Garrone / İtalya, Fransa, İngiltere 

Günler / Rizi / Days/ Tsai Ming-liang / Tayvan 

85 Yazı / Eté 85 / Summer of 85 / François Ozon / Fransa, Belçika 

Alelade Bir Yuva / Nowhere Special / Uberto Pasolini / İtalya, Romanya, İngiltere

Umudun Dili / Persian Lessons / Vadim Perelman / Rusya, Almanya

Undine / Christian Petzold / Almanya, Fransa 

Yaramaz Çocuk / Enfant Terrible / Oskar Roehler / Almanya 

Kaçan Kadın / Domangchin yeoja / The Woman Who Ran / Hong Sang-soo / Güney Kore 

Körkütük / Druk / Another Round / Thomas Vinterberg / Danimarka

Ter / Sweat / Magnus von Horn / Polonya, İsveç 

Nomadland / Chloé Zhao / ABD 


Sweat


FESTİVAL BİLETLERİ BUGÜN (2 EKİM) SATIŞTA

9-20 Ekim tarihleri arasında hem çevrimiçi hem de Cinemaximum City’s Nişantaşı ve Kadıköy Sineması salonlarında, Covid-19 tedbirlerine uygun olarak düzenlenecek gösterimlerin biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından 2 Ekim Cuma 10.30’da genel satışa çıktı.

Eczacıbaşı Kültür Sanat Kart sahipleri, salonlardaki gösterimler için biletlerini www.biletix.com üzerinden 2 Ekim 10.30’dan itibaren kartlarını kullanarak alabilirler. 

Çevrimiçi olarak filmonline.iksv.org’da yapılacak gösterimlerin biletleri aynı site üzerinden 2 Ekim Cuma 10.30’da satışa açıldı.

Cinemaximum City’s Nişantaşı ve Kadıköy Sineması’nın bilet satışları, ön satış ve festival süresince www.biletix.com üzerinden yürütülecek. Biletleriniz, e-posta adreslerinize iletilecek, gişeler veya basılı bilet uygulaması yapılmayacaktır.

Tüm biletler kapasiteyle sınırlıdır.

Çevrimiçi Festival Biletleri 

Tekil Biletler: 11 TL

Uluslararası Yarışma Kombine (12 Film): 100 TL

Ulusal Belgesel Yarışması Kombine (10 Film): 90 TL

Sinema Salonu Biletleri

Tüm 13.00 seansları tam 30 TL, öğrenci 20 TL

Tüm 17.00 ve 21.00 seansları tam 40 TL, öğrenci 25 TL

Çevrimiçi bilet satışlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye filmonline.iksv.org, sinema salonu bilet satışlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye film.iksv.org adresinden ulaşabilirsiniz.