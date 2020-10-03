39. İstanbul Film Festivali Biletleri Satışta!

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 39. İstanbul Film Festivali ekim ayında sinema salonlarında olarak sürüyor, aynı zamanda salon gösterimlerine başlıyor.
Uluslararası Yarışma filmleri yalnızca festivalin çevrimiçi platformu filmonline.iksv.org’da gösteriliyor, Ulusal Belgesel Yarışması ve Filmekimi Galaları filmleri hem çevrimiçinde hem de Cinemaximum City’s Nişantaşı ve Kadıköy Sineması’nda da gösterime girecek.
Festival kapsamında ekim ayında toplam 40 yeni film gösteriliyor.
|Cocoon
İstanbul Film Festivali’nden Pedro Almodóvar Sürprizi
Pedro Almodóvar’ın yeni filmi “İnsan Sesi / The Human Voice” Filmekimi Galaları kapsamında 21 Ekim’de Cinemaximum City’s Nişantaşı ve Kadıköy Sineması’nda gösterime girecek.
Tilda Swinton’ın tek başına sürüklediği 30 dakikalık film, Venedik Film Festivali’nde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Film hakkında detaylar ve seans bilgileri için: film.iksv.org
Sinema Gösterimleri
39. İstanbul Film Festivali, Cinemaximum City’s Nişantaşı ve Kadıköy Sineması salonlarında her gün üçer fiziksel gösterim düzenleyecek. Seanslar izleyicilerimizin sağlığı ve salonlarda dezenfeksiyona zaman ayırmak amacıyla 13.00, 17.00 ve 21.00 olarak belirlendi. Sinema salonlarında tüm Filmekimi Galaları ve Ulusal Belgesel Yarışması filmleri gösterilecek. Ulusal Belgesel Yarışması filmlerinin gösterimlerine film ekipleri katılacak ve soru-cevap yapılacak. Tüm filmlerin sinema ve çevrimiçi gösterim takvimi ve çizelgesine film.iksv.org sitesinden ulaşabilirsiniz.
Çevrimiçi Gösterimler
39. İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Filmekimi Galaları bölümlerinden 27 film, 9-24 Ekim arasında filmonline.iksv.org adresinde çevrimiçi gösterilecek. Her akşam 21.00’de erişime açılacak filmler, 5’er gün gösterimde kalacak. Önceki seçkilerde olduğu gibi filmler izle tuşuna bastıktan sonra 30 saat içinde izlenebilecek ve sonrasında erişime kapatılacak. Çevrimiçi gösterim takvimine https://filmonline.iksv.org/page/ekim-takvim/ adresinden erişilebilir.
Uluslararası Yarışma
39. İstanbul Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma bölümünde, “sinemaya yeni bakışlar” temasını izleyen filmler festivalin büyük ödülü Uluslararası Altın Lale için yarışıyor. Uluslararası Yarışma’da 12 film yer alıyor. Altın Lale için yarışan filmler yalnızca festivalin çevrimiçi platformu filmonline.iksv.org’da gösterilecek.
|The Other Lamb
Uluslararası Yarışma’da Altın Lale için yarışacak filmler:
Mickey ve Ayı / Mickey and the Bear / Annabelle Attanasio / ABD
Sarı Hayvan / Um Animal Amarelo / A Yellow Animal / Felipe Bragança / Brezilya, Portekiz
Luxor / Zeina Durra / Mısır, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri
Sanctorum / Joshua Gil / Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Katar
Koza / Kokon / Cocoon / Leonie Krippendorff / Almanya
Oğul-Ana / Pesar-Madar / Son-Mother / Mahnaz Mohammadi / İran, Çek Cumhuriyeti
Yabancı / Exil / Exile / Visar Morina / Almanya, Belçika, Kosova
Denizaltısı da Olsun İsteyen Cam Temizleyici / Window Boy Would Also Like to Have a Submarine /
Alex Piperno / Uruguay, Arjantin, Brezilya, Hollanda, Filipinler
Yankılar / Bergmál / Echo / Rúnar Rúnarsson / İzlanda, Fransa, İsviçre
Öteki Kuzu / The Other Lamb / Malgorzata Szumowska / İrlanda, Belçika, ABD
Atlantis / Valentyn Vasyanovych / Ukrayna
Kuş Dili / Mowa Ptaków / Bird Talk / Xawery Zulawski / Polonya
Ulusal Belgesel Yarışması’nda Yer Alan Filmler
Göbeklitepe Sakinleri / Sedat Benek
Ah Gözel İstanbul / Zeynep Dadak
Kadınlar Ülkesi / Şirin Bahar Demirel
Kuyudaki Taş / Gökçin Dokumacı
Miss Holokost Survivor / Eytan İpeker
Mimaroğlu / Serdar Kökçeoğlu
Muhammed Ali / Nursen Çetin Köreken, Ümit Köreken
Asfaltın Altında Dereler Var! / Yasin Semiz
Tenere / Hasan Söylemez
Atık Sözlüğü: Tanımların ve İmajların Geri Dönüşümü / Alper Şen
Maddenin Halleri / Deniz Tortum
Yarışma Dışı:
Hayalimdeki Sahneler / Metin Akdemir
İyi ki Yapmışım / Selçuk Metin
|Undine
Filmekimi Galaları
İstanbul Film Festivali’nin en sevilen bölümlerinden Galalar bu yıl pandemi nedeniyle Filmekimi’ni konuk ediyor; geniş kitlelere seslenen, ünlü yıldızların usta yönetmenlerle buluştuğu, merakla beklenen, ödüllü filmler, Türkiye prömiyerlerini Filmekimi Galaları’nda yapacak. Filmekimi Galaları filmlerinin tümü sinema salonlarında gösteriliyor:
Anne Gibi / Asa ga Kuru / True Mothers / Naomi Kawase / Japonya
Önsezi Kitabı / The Book of Vision / Carlo Hintermann / İtalya, İngiltere, Belçika
İyi Bir Eş Olmanın Yolları / La bonne épouse / How To Be A Good Wife / Martin Provost / Fransa
Alabora / Surge / Aneil Karia / İngiltere
Pinokyo / Pinocchio / Matteo Garrone / İtalya, Fransa, İngiltere
Günler / Rizi / Days/ Tsai Ming-liang / Tayvan
85 Yazı / Eté 85 / Summer of 85 / François Ozon / Fransa, Belçika
Alelade Bir Yuva / Nowhere Special / Uberto Pasolini / İtalya, Romanya, İngiltere
Umudun Dili / Persian Lessons / Vadim Perelman / Rusya, Almanya
Undine / Christian Petzold / Almanya, Fransa
Yaramaz Çocuk / Enfant Terrible / Oskar Roehler / Almanya
Kaçan Kadın / Domangchin yeoja / The Woman Who Ran / Hong Sang-soo / Güney Kore
Körkütük / Druk / Another Round / Thomas Vinterberg / Danimarka
Ter / Sweat / Magnus von Horn / Polonya, İsveç
Nomadland / Chloé Zhao / ABD
|Sweat
FESTİVAL BİLETLERİ BUGÜN (2 EKİM) SATIŞTA
9-20 Ekim tarihleri arasında hem çevrimiçi hem de Cinemaximum City’s Nişantaşı ve Kadıköy Sineması salonlarında, Covid-19 tedbirlerine uygun olarak düzenlenecek gösterimlerin biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından 2 Ekim Cuma 10.30’da genel satışa çıktı.
Eczacıbaşı Kültür Sanat Kart sahipleri, salonlardaki gösterimler için biletlerini www.biletix.com üzerinden 2 Ekim 10.30’dan itibaren kartlarını kullanarak alabilirler.
Çevrimiçi olarak filmonline.iksv.org’da yapılacak gösterimlerin biletleri aynı site üzerinden 2 Ekim Cuma 10.30’da satışa açıldı.
Cinemaximum City’s Nişantaşı ve Kadıköy Sineması’nın bilet satışları, ön satış ve festival süresince www.biletix.com üzerinden yürütülecek. Biletleriniz, e-posta adreslerinize iletilecek, gişeler veya basılı bilet uygulaması yapılmayacaktır.
Tüm biletler kapasiteyle sınırlıdır.
Çevrimiçi Festival Biletleri
Tekil Biletler: 11 TL
Uluslararası Yarışma Kombine (12 Film): 100 TL
Ulusal Belgesel Yarışması Kombine (10 Film): 90 TL
Sinema Salonu Biletleri
Tüm 13.00 seansları tam 30 TL, öğrenci 20 TL
Tüm 17.00 ve 21.00 seansları tam 40 TL, öğrenci 25 TL
Çevrimiçi bilet satışlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye filmonline.iksv.org, sinema salonu bilet satışlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye film.iksv.org adresinden ulaşabilirsiniz.
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