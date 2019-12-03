3.12.2019
Monos
Sürpriz bir baskına uğrayınca çocukların görece huzurlu günleri sona erer ve birbirlerine duydukları güvenle bağlılıkları sarsılan grup, üslerinden ayrılarak ormanın derinliklerine sığınmak zorunda kalır.
Kolombiya’nın Oscar adayı Monos, merkezine ideolojiden çok hormonlarının etkisi altındaki ergen kahramanları yerleştiren, her yönüyle alışılmadık, fantastik bir savaş ve hayatta kalma hikâyesi anlatıyor.
“Masal dünyasında geçen bir kâbus”, “Kolombiya usulü Sineklerin Tanrısı” denilen Monos’u, Guillermo del Toro da “güçlü, yeni bir yönetmenden büyüleyici bir film” sözleriyle övüyor.
Monos, 29 Kasım'da vizyona girdi..
Yönetmen: Alejandro Landes
Oyuncular: Sofia Buenaventura, Julian Giraldo, Karen Quintero, Julianne Nicholson
Yapım: Fernando Epstein, Alejandro Landes, Cristina Landes, Santiago A. Zapata
Ülke: Kolombiya, Arjantin, Hollanda, Almanya, İsveç, Uruguay, A.B.D, İsviçre, Danimarka
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
İthalat: Bir Film
7,5 /10
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