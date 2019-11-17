17.11.2019
'Küçük Şeyler' 29 Kasım'da vizyonda!
Yeni fragmanı yayınlanan film; maddi kaygılar nedeniyle hayatlarında yeni bir döneme giren, zaman zaman kendilerine dahi yabancılaşan Onur ve Bahar çiftine odaklanan bir beyaz yaka komedisi.
Ödüllü yönetmen ve senarist Kıvanç Sezer’in ikinci uzun metraj filmi Küçük Şeyler'in başrollerini Alican Yücesoy ve Başak Özcan paylaşıyor.
Festivallerde aldığı ödüllerle adından sıkça söz ettiren film, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.
Festivalde ayrıca, filmin başrol oyuncularından Alican Yücesoy, filmdeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü alırken, filmin kurgusunu üstlenen Selda Taşkın ise, Cahide Sonku Ödülü’nün sahibi oldu.
“Küçük Şeyler” şimdi ise, 9. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Yarışması finalistleri arasında yer alıyor.
Küçük Şeyler, modern Türkiye’nin yeni orta sınıf, beyaz yaka yaşantılarını, değişen mevsimler ve bölümlerde, hayatlarında yeni bir noktanın eşiğine gelen Onur ve Bahar çifti üzerinden kaçınılmaz kavgalarla, kabuslarla, absürt durumlarla, bedensel ve ruhsal değişimlerle anlatıyor.
Film, ortak noktaları lüks bir site olan farklı karakterlerin hayatlarına odaklanan, işçi, müşteri ve müteahhiti konu alan bir üçlemenin ikinci filmi olarak izleyiciyle buluşuyor.
“Küçük Şeyler”de; Alican Yücesoy ve Başak Özcan’ın yanı sıra Bülent Emrah Parlak, Seda Türkmen, Müfit Kayacan, Nihal Koldaş, Ece Dizdar, Zeynep Dinsel ve Kubilay Tuncer gibi isimler de rol alıyor.
Görüntü yönetmenliğini Hatip Karabudak’ın, sanat yönetmenliğini Alceste Wegner ve Reyhan Acar’ın yaptığı filmin uygulayıcı yapımcılığını Selim Güntürkün, yardımcı yönetmenliğini Emin Akpınar üstleniyor.
Asteros Film, Karaçelik Film ve Zebra Productions yapımı olan “Küçük Şeyler”in yapımcılığını Tolga Karaçelik, Kıvanç Sezer ve Kanat Doğramacı üstleniyor.
Dağıtımcılığını TME Films’in yaptığı Küçük Şeyler, 29 Kasım 2019’da sinemalarda!
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