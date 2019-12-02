2.12.2019
Midway
Pasifik Cephesi’nde II. Dünya Savaşı’nın seyrini değiştiren Midway Muharebesi’nin; bugüne kadar hiç anlatılmamış gerçek hikâyesini beyazperdeye taşıyan filmin başrollerinde Patrick Wilson, Luke Evans, Woody Harrelson ve Mandy Moore gibi ünlü oyuncular yer alıyor.
Film, Pearl Harbor’dan kısa bir süre sonra Amerikan Donanması ve Japon İmparatorluk Deniz Kuvvetleri’nin karşı karşıya geldiği Midway Savaşı’nı yüksek görsel efektlerle ve dinamizmi düşmeyen bir olay örgüsünde anlatıyor.
Son yılların en iyi aksiyon-savaş filmleri arasında ilk sıraya yerleşen Midway’in yönetmenlik koltuğunda ise Stargate, Kurtuluş Günü, The Patriot ve 2012 gibi filmlere imza atan Roland Emmerich oturuyor.
Amerika açılışında ilk iki gün $18 milyon doları geçerek dünya listelerinde birinci sıraya yerleşen Midway, 29 Kasım’da sinema tutkunlarıyla buluştu.
Filmin mmknmrtb notu ::
Pearl Harbor Baskını'nı gerçekleştirerek, ABD'ye hem büyük zayiat verdiren, hem de onların 2. Dünya Savaşı'na girmesine neden olan 'sinsi ve kalleş' Japonlara lâyık oldukları yanıtı, cesaretin timsali, kahraman Amerikan askerleri, Midway Savaşı'yla vereceklerdir..
Böylece ABD, bir yandan dünyanın kaderini değiştirirken, öte yandan 'müstakbel' atom bombasını Japonya üzerinde denemenin bahanesini de bulmuş gibidir..
Aksiyon, macera, savaş ve 'şovenist' filmlerin kifayetsiz ve de unutulabilir yönetmeni Roland Emmerich, en kötü işlerinden biriyle daha karşımızda..
4 /10
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