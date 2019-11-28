28.11.2019
'Last Christmas / Bir Şans Daha' yarın vizyonda!
Küçük Bir Rica, Ajan, Nedimeler) yaptığı Last Christmas / Bir Şans Daha filminde rol alıyor.
George Michael’ın müziğinden esinlenen filmin senaryosu Oscar ödüllü Thompson (Aşk ve Yaşam, Bridget Jones’un Bebeği) ile oyun yazarı Bryony Kimmings’e ait.
Kate (Emilia Clarke), yıl boyu açık olan bir Noel dükkanında elf kılığına girdiği işinin bir başka sinir bozucu parçası olan ayakkabılarındaki çanların eşliğinde aldığı çok sayıda yanlış kararla birlikte Londra’da yaşamaktadır.
Tom’un (Henry Golding) hayatına girmesi gerçek olamayacak kadar iyi görünmektedir.
Tom, Kate’in koyduğu engelleri görmeye başlar.
Londra yılın en muhteşem zamanına girerken, bu ikili için hiçbir şey işe yaramayacaktır.
Ama bazen olayları akışına bırakmak, kalbinin sesini dinlemek ve inanmak gerekir.
Bir Şans Daha’da, filmin adını aldığı buruk bir sevinç içeren Noel klasiği de dahil olmak üzere George Michael’ın müzikleri yer alıyor.
Filmde ayrıca 115 milyondan fazla albüm satan, ikonik kariyeri boyunca listelerde birinci sırada yer alan 10 şarkıya sahip, efsanevi, Grammy ödüllü sanatçının yepyeni, daha önce piyasaya sürülmemiş eserleri de ilk kez yer alacak.
Filmin yapımını Calamity Films adına BAFTA ödüllü David Livingstone, Emma Thompson, Paul Feig ve Feigco Entertainment adına Jessie Henderson gerçekleştiriyor.
Filmin idari yapımcısı Sarah Bradshaw.
Last Christmas / Bir Şans Daha, 29 Kasım’da vizyona girecek..
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