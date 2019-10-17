Karakomik Filmler: 2 Arada ve Kaçamak

Cem Yılmaz’ın yazdığı hikayelerin beyazperde yansıması olan Karakomik Filmler, izleyiciye aynı seansta, tek biletle, iki ayrı film sunuyor.
Cem Yılmaz’ın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı, yapımcılığını NuLook ve CMYLMZ Fikirsanat’ın üstlendiği Karakomik Filmler, birbirinden bağımsız senaryoları ile 18 Ekim’de vizyona giriyor.
4 arkadaşın ‘kaçamak yapalım’ derken kendilerini bir maceranın ortasında bulacağı Kaçamak ve feribotta garsonluk yapan Ayzek’in öyküsüyle 2 Arada filmleriyle beyaz perdeye taşınıyor.
Türk Sinemasında ilk kez gerçekleşen bir şekilde birbirinden konu, karakter, mekan ve müzik olarak tamamen bağımsız iki filmin aynı seansta izleyici ile buluştuğu Karakomik Filmler, bu özelliğiyle dünyada da az örneği olan bir sinema deneyimi sunuyor.
Cem Yılmaz, 17 yıl önce yazıp beklettiği Karakomik Filmler’i “Daha dramatik, acı-komik ve karakter bazlı hikayeler” olarak tanımlıyor.
2 Arada
Karakomik Filmler’in ilk serisinde, seyirci sinemada önce 2 Arada ile buluşacak.
Bir İdo feribotunda garson olarak çalışan Ayzek’in hikayesinin anlatıldığı 2 Arada filminde Cem Yılmaz’ın yanı sıra Zafer Algöz, Ozan Güven, Cemre Ebuzziya, Uraz Kaygılaroğlu, Bala Atabek, Umut Kurt ve Cem Davran da rol alıyor.
Tamamı tek mekanda çekilen filmin çekimleri 14 gün sürdü.
Kaçamak
Bir hafta sonu kaçamağı yaşamak isteyen 4 arkadaş ve gittikleri spa merkezinin sahibi Alpay’ın başlarına gelen beklenmedik olayların eğlenceli bir dille anlatıldığı Kaçamak filminde ise Cem Yılmaz’a Özkan Uğur, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Necip Memili, Nilperi Şahinkaya ve Alişan Uğur eşlik ediyor.
Çekimleri Bodrum’da 3 haftada tamamlanan film senaryosuyla izleyiciye eğlence vaat ediyor.
Kaçamak, görsel efektleriyle de izleyiciyi şaşkına çeviriyor.
1000 Volt Post Production’da gerçekleştirilen görsel efektler arasında en dikkat çekici olanlar uzay gemisi ve uzaylı görüntüleri.
Uzay gemisi dekoru; 4 teknik, 6 heykeltraş, 2 marangoz ve 2 demirciden oluşan 14 kişilik bir ekiple hayata geçirildi.
Netaş Film Platoları’nda 16 gün süren çalışma ile yapılan uzay gemisine, strafor köpük üzerine püskürtme poliüretan köpük uygulaması yapıldı.
Heykeltraşların şekil, desen ve doku verdiği gemi ardından demir tozlarıyla boyandı ve verniklendi.
Uzay gemisinin 3D görüntüleri için ise 1000 Volt Post Prodüksiyon şirketinde 20 kişilik bir ekip yaklaşık 6 ay süren bir çalışma gerçekleştirdi.
390 kopya ile 1300 salonda tüm Türkiye’de gösterime girecek Karakomik Filmler’in görüntü yönetmenliğinde Ahmet Sesigürgil’in, müziklerde ise Jinglehouse imzası bulunuyor. Filmlerin her biri 60’ar dakika.
‘Kaçamak’ ve ‘2 Arada’nın ardından Karakomik Filmler’in ikinci serisi ‘Deli’ ve ‘Emanet’ Ocak 2020’de vizyona girecek.
‘Karakomik Filmler’ serisinin ana sponsorluğunu ev teknolojilerinin lider markalarından Arçelik, co-sponsorluğunu ise Ford üstleniyor.
Filmin mmknmrtb notu ::
'Komple' sanatçı Cem Yılmaz, yazdığı öykülerin oylumuna cuk oturan uygunlukta; gereksiz ayrıntılara girmeden, 'sündürme' gibi işlemlere ihtiyaç duymadan kotardığı iki adet 'orta metraj' filmi bir arada sunuyor..
Birbirlerine oldukça gevşek bağlarla irtibatlandırılmış iki filmin iki ortak 'mesele'sinin varlığından bahsedilebilir..
Birincisi, hormonlarının esareti altında debelenen erkek milletinin, kadınlara -paralize olmuş vaziyette- yönelirken gösterdiği 'hayallerde yaşamak, bodoslama dalmak ve yalanlara gark olmak' gibi yaklaşımlarla kendilerini 'patetik' duruma düşürmeleri; ikincisi de, bencilliği genlerine kazınmış, dolayısıyla da harcı kötülükle karılmış insan evladının -mevcut 'çıkarcı' sistemin dayatmasıyla iyice coşan- açgözlülüğü ve doyumsuzluğu..
'Görüntü' kalitesi özellikle fark edilen iki filmden 2 Arada, öyküsünün ayağı daha bi yere basan, ağır ve etkileyici dramıyla, özellikle vapur garsonu Ayzek'te yoğunlaşan karakter oluşumu ve de karakter değişimindeki başarılı işçilikle fark yaratıyor; Kaçamak ise, 'komik' tarafı daha keskin ve ele aldığı konuyla da uyumlu hafiflikte devam ederken, ikinci yarıyı kapsayan Arrival göndermeli/parodili tarafıyla dikkat çeken 'uzaylı' sekansıyla iyice 'havaileşiyor' ki doğrusu, ipin ucu burada birazcık kaçıyor..
Öte yandan, Karakomik Filmler'in bu ikilisinin, alıştığımız Cem Yılmaz Sineması'nı daha iyi temsil eden Kaçamak'la sona erdirilmesindeki amaç; 2 Arada'yla epeyi bi karanlıklaşan 'maddi ve manevi' atmosferin aydınlanması ve de seyircinin sinemadan güler yüzle çıkmasının sağlanması olsa gerek..
Karakomik Filmler: Kaçamak ve 2 Arada
Yönetmen: Cem Yılmaz
Senaryo: Cem Yılmaz
Görüntü Yönetmeni: Ahmet Sesigürgil
İdari Yapımcı: Öner Işık - Vural Turunç
Kurgu: İlker Özcan
Yapımcı: Muzaffer Yıldırım - Cem Yılmaz
Sanat Yönetmeni: Burak Yıldırım
2 Arada: 7 /10
Kaçamak: 6 /10
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