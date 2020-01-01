2019 'numan' Ödülleri :: Yılın 'En Kötü' Filmleri

dün..
Bugün ise, kâh meslek gereği -istemeden de olsa- izlemek zorunda kaldığımız, kâh kötülüğü bize de sürpriz olan; ama -şurası bir gerçek ki- berbatlıkta birbirleriyle yarışan, yerli ve yabancı filmleri huzurunuza çıkarıyoruz..
Bu hususta büyük emek sarfeden Kurucu Babamız başta olmak üzere- bizim bu titiz çalışmalarımıza rağmen, yılın en kötü filmleri arasına girme ihtimali neredeyse %100 olan bazı filmlerin basın gösterimi yapmaktan kaçındıklarını ve bazılarının da sadece gala yaptıklarını biliyoruz..
|Kurucu Baba (temsili)
Birer 'şaheser' yarattıklarına emin olarak gösterime soktukları o şeyleri -hem bi servet uçlanıp hem de reklâmlara boğularak- asla izlemeyeceğimiz ve insanı hayattan soğutacak denli negatif etki pompalayan o 'gala' denen hengâmeye de girmeyeceğimiz gayet açık olduğuna göre, filmlerini sinema yazarlarından kaçırmayı planlayan bu zevatın bu hesaplarında 'başarılı' oldukları, elbette bir gerçektir..
|Lan Amet sen yok musun sen!
Hâl böyleyken; "yılın en kötüleri" olarak -hiç utanmadan- yaftaladığımız filmlerin hemen hemen hepsi, arenaya çıkmış birer gladyatör misali kendilerini 'yiğitçe' sinema yazarlarının önüne atmış yapımlardır..
mmknmrtb mütevelli heyeti olarak biz kendi adımıza onları ve emeği geçenleri saygıyla selamlıyor, alınlarından öpüyor ve çok çalışıp da bu sayfaya bir kez daha düşmemelerini diliyoruz..
..and fuck the numan goes to..
2019 Yılı En Kötü 10 Ecnebi Film
|The Filthy Thirteen / Kurtuluş Günü
1) The Filthy Thirteen (Andrew Jones)
2) Curse of the Nun (Aaron Mirtes)
3) Alcatraz (Andrew Jones)
4) 3 Lives (Juliane Block)
5) Escape Plan: The Extractors (John Herzfeld)
|Curse of the Nun / Rahibenin Laneti
6) Annabelle Comes Home (Gary Dauberman)
7) Echoes of Fear (Brian Avenet-Bradley)
8) The Curse of La Llorona (Michael Chaves)
9) The Boat (Winston Azzopardi)
10) Black Christmas (Sophia Takal)
|Alcatraz
2019 Yılı En Kötü 10 Yerli Film
|Cin Deresi: Müsfer
1) Cin Deresi: Müsfer (İlker Tunçay)
2) Ecinni: Tılsımlı Mezar (Mehmet Sağlam)
3) Beyaz Hüzün (Kenan Korkmaz)
4) Mazlum Kuzey & Kuddusi 2 (Önder Açıkbaş)
|Ecinni: Tılsımlı Mezar
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