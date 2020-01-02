Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin fragmanı yayınlandı!

Gerçek bir yaşam öyküsüne dayanan film, sanat ekibinin titiz çalışmalarla ortaya çıkardığı dekorları ve özenle seçilmiş mekânlarıyla izleyenleri zamanda duygusal bir yolculuğa çıkarırken adeta görsel bir şölen sunacak.
Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak’ın birlikte üstlendiği Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin başrollerini Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz paylaşıyor.
Hüzzam Film ve Böcek Film ortaklığında hayata geçirilen filmin zengin oyuncu kadrosunda başrollerin yanı sıra Zuhal Olcay, Uğur Polat, Levent Can, Erkan Can, Türkü Turan, Hülya Gülşen, Eli Mango gibi isimler yer alıyor.
Aşk Tesadüfleri Sever 2, herkesin hayatında örneklerini yaşadığı tesadüflerin ve teğet geçişlerin öyküsünü, sarsıcı bir kurguyla bir kez daha beyazperdeye taşıyacak.
İki farklı dönemi anlatan film, geçmişin aşklarını günümüz ilişkileriyle karşılaştırırken seyircisini 1960’lardan günümüze uzanan romantik bir yolculuğa çıkaracak.
Hikâyesi ilk filmde olduğu gibi İpek Sorak’a ait olan “Aşk Tesadüfleri Sever 2”nin senaryosu yine Nuran Evren Şit’in imzasını taşıyor.
Filmin yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Sorak ile İpek Sorak birlikte oturuyor.
Filmin, beş yıla yayılan uzun bir hazırlık aşamasının ardından çekimleri Ankara ve İstanbul’da gerçekleşti.
Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin afiş fotoğraflarını, serinin ilk filminde olduğu gibi Ankaralı fotoğrafçı Mehmet Turgut çekerken, afiş tasarımını da yine ilk filmin afişini hazırlayan Arda Aktaş (Daire Creative) yaptı.
Dağıtımcılığını CGV Mars Dağıtım’ın üstlendiği Aşk Tesadüfleri Sever 2, 31 Ocak 2020’de vizyona girecek.
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