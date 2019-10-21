Aşk Tesadüfleri Sever 2'den ilk video yayınlandı!

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak’ın birlikte üstlendiği, başrollerini Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz’ın paylaştığı film, daha ilk görüntüleriyle yoğun duygular yaşatan, aşk yüklü bir hikâyenin sinyallerini veriyor.
Usta yönetmen Ömer Faruk Sorak’ın milyonlarca seyirciye ulaşan Aşk Tesadüfleri Sever filminin, merakla beklenen ikincisi Aşk Tesadüfleri Sever 2, bir kez daha tesadüflerin aşka hizmet edişini anlatacak.
Gerçek bir yaşam öyküsüne dayanan film, geçmişin aşklarını günümüz ilişkileriyle karşılaştırırken seyircisini 1960’lardan günümüze uzanan romantik bir yolculuğa çıkaracak.
Filmin zengin oyuncu kadrosunda başrollerin yanı sıra Zuhal Olcay, Uğur Polat, Levent Can, Erkan Can, Türkü Turan, Hülya Gülşen, Eli Mango gibi isimler de yer alıyor.
Hikâyesi ilk filmde olduğu gibi İpek Sorak’a ait olan Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin senaryosu yine Nuran Evren Şit’in imzasını taşıyor.
Beş yıla yayılan uzun bir hazırlık aşamasının ardından çekimleri Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilen film, Hüzzam Film ve Böcek Film ortaklığında hayata geçiriliyor.
Dağıtımcılığını CGV Mars Dağıtım’ın üstlendiği Aşk Tesadüfleri Sever 2, 31 Ocak 2020’de vizyona girecek.
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