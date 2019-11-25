25.11.2019
'Komşular Platformu' başvuruları başladı!
Ortak hikâyeler geliştirirken bireyler ve kurumların birlikte çalışmaları için zemin hazırlamayı hedefleyen bu platforma, komşu ülkelerden projeler ve sinema profesyonelleri davet ediliyor.
Bu yıl 15-16 Nisan 2020 tarihlerinde düzenlenecek Komşular platformuna bugüne dek 7 ülkeden geliştirme aşamasında olan toplam 24 proje seçildi.
Entwined (Minos Nikolakakis), Smuggling Hendrix (Marios Piperides- Cyprus), Ava (Sadaf Foroughi- Iran), Neighbours (Grigol Abashidze- Georgia), Radiogram (Rouzie Hassanova- Bulgaria) ve My Favorite Fabric (Gaya Jiji- Syria) ilk uluslararası gösterimlerini Cannes, Toronto, Tribeca, Sofia ve Dubai gibi prestijli festivallerde yaptı.
Son başvuru tarihi 19 Şubat, 2020 olan atölyeye katılacak projeler davet yoluyla başvuru yapabiliyor.
Başvuru için lütfen onthebridge@iksv.org adresine e-mail atınız.
Komşular Platformu Ödülleri aşağıdaki gibidir:
· 8000 EURO CNC Ödülü
· Postbıyık Ses Post-Prodüksiyon Ödülü
Komşular platformuna katılabilecek ülkeler:
· Azerbaycan
· Bulgaristan
· Ermenistan
· Gürcistan
· Irak
· İran
· Kıbrıs
· Lübnan
· Mısır
· Romanya
· Rusya
· Suriye
· Ukrayna
· Yunanistan
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