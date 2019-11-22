'Charlie’nin Melekleri' 29 Kasım’da vizyonda!

Banks’in cesur vizyonuyla çektiği filmde, Kristen Stewart, Naomi Scott ve Ella Balinska, uluslararası boyutaki güvenlik ve soruşturma bürosu gizemli Charles Townsend için çalışıyorlar.
Artık gezegenin dört bir yanında en zorlu görevleri üstlenen, dünyanın en zeki, en cesur ve en iyi eğitilmiş kadınlarından oluşan Melek takımları ve her takımın ayrı bir Bosley’si vardır.
Columbia Pictures; Perfect World Pictures ve 2.0 Entertainment işbirliğiyle, bir Brownstone-2.0 Entertainment-Cantillon Company yapımı olan, Elizabeth Banks filmi Charlie’s Angels / Charlie’nin Melekleri'ni sunar.
Başrollerini Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Elizabeth Banks, Djimon Hounsou, Sam Claflin, Noah Centineo ve Patrick Stewart’ın üstlendiği filmi Elizabeth Banks yönetti.
Filmin yapımcılığını Doug Belgrad, Elizabeth Cantillon, Max Handelman ve Elizabeth Banks; yönetici yapımcılığını ise Matthew Hirsch, Leonard Goldberg, Drew Barrymore ve Nancy Juvonen gerçekleştirdi.
Filmin Evan Spiliotopoulos ve David Auburn tarafından yazılan hikayesini Elizabeth Banks senaryolaştırdı.
Charlie’s Angels / Charlie’nin Melekleri'nin görüntü yönetimi ASC’den Bill Pope’un, yapım tasarımı Aaron Haye’in, kurgusu ACE’den Alan Baumgarten’ın, kostüm tasarımı Kym Barrett’in, müziği ise Brian Tyler’ın imzasını taşıyor.
Filmin müzik amirliğini Julianne Jordan ve Julia Michels gerçekleştirdi.
Bir bölümü, aralarında Four Seasons Hotel Sultanahmet’in de yer aldığı, İstanbul’da farklı lokasyonlarda çekilen Charlie’s Angels / Charlie’nin Melekleri, Türkiye’de 29 Kasım’da Türkçe dublaj ve altyazılı seçenekleriyle gösterime girecektir.
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