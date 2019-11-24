24.11.2019
Sorry We Missed You / Üzgünüz, Size Ulaşamadık
O zamandan beri gittikçe büyüyen borçlarla boğuşan ailesini bu durumdan kurtarmak isteyen Ricky, teslimatlarından kendisinin sorumlu olacağı bir kargo şirketinde işe başlar.
Büyük bir fırsat olarak gördüğü bu iş hayatlarını düşündüğü gibi kolaylaştırmaz ve Ricky ailesine artık zaman ayıramaz olur.
Aralarındaki bağ çok güçlü olsa da bu zorlu süreç hiçbiri için kolay olmayacaktır.
I, Daniel Blake / Ben, Daniel Blake filmiyle ikinci kere Altın Palmiye kazanan ve birçok başyapıta imza atan usta yönetmen Ken Loach, Paul Laverty’nin kaleme aldığı yeni filmi Sorry We Missed You / Üzgünüz, Size Ulaşamadık ile yaşadıkları zorluklara rağmen birbirlerine tutunmaya çalışan iki çocuklu bir ailenin hikayesini anlatıyor.
Cannes’da yarışma bölümünde prömiyerini yapan, Türkiye vizyonuna 22 Kasım'da giren film, en son San Sebastian’dan Seyirci Ödülü almıştı.
Debbie Honeywood’un performansıyla devleşen, Ken Loach’tan bir şaheser daha.
Times
Ken Loach şaşırtmıyor, duygusal ve incelikli bir anlatım…
Indiewire
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