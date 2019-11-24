39. İstanbul Film Festivali Başvuruları Başlıyor!

39. İstanbul Film Festivali, 10-21 Nisan 2020 tarihlerinde yapılacak.
39. İstanbul Film Festivali’ne başvurular açıldı, son başvuru tarihi 24 Ocak 2020.
Sadece internet üzerinden yapılacak başvurular için ayrıntılı bilgi festivalin resmi internet sitesi http://film.iksv.org’da yer alıyor.
39. İstanbul Film Festivali’nin yarışmalı bölümleri arasında Uluslararası Yarışma ve Sinemada İnsan Hakları Yarışması yer alıyor.
Türkiye Sineması bölümündeki filmler Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması başlıkları altında izleyicilerle buluşacak.
Ulusal Yarışma Altın Lale ödülü 200.000 TL
Ulusal Yarışma’da büyük ödül olarak En İyi Film’e Altın Lale ile 200.000 TL değerinde para ödülü veriliyor.
Ulusal Yarışma’da festivalin kurucularından Onat Kutlar adına Jüri Özel Ödülü, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Müzik dallarında da birer ödül veriliyor.
Festivalde ayrıca genç yaşta hayatını kaybeden yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman adına En İyi İlk Film Ödülü de veriliyor.
İstanbul prömiyerleri festivalde yapılacak.
Festival yönetmeliğine göre İstanbul’da kamuya açık herhangi bir etkinlikte gösterilen veya vizyona çıkan uzun metrajlı kurmaca filmler yarışmalara kabul edilmiyor.
Benzer şekilde DVD, VOD ya da streaming platformlarda yer alan filmler festival için değerlendirilmiyor.
Ulusal Yarışmaya, 1 Ocak 2019’dan sonra çekilmiş uzun metrajlı kurmaca filmler katılabiliyor.
Festival yönetmeliğine http://film.iksv.org/tr/yonetmelikler/ulusal-yarisma adresinden ulaşılabilir.
39. İstanbul Film Festivali Türkiye Sineması danışma kurulu, sinema yazarları Engin Ertan, Nil Kural, Kaan Karsan ve Esin Küçüktepepınar’dan oluşuyor.
Ulusal Kısa Film Yarışması danışma kurulunda ise Aslı Ildır, Osman Nail Doğan ve Merve Ertufan yer alıyor.
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