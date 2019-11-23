Kendi ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırabilen tek sporcu olarak da tarihe geçti.
Ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran, başarılarıyla Time dergisine kapak olan Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi 22 Kasım’da vizyona girdi.
Özer Feyzioğlu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu, Barış Pirhasan’ın senaryosunu yazıp Fahir Atakoğlu’nun müziklerini yaptığı filmin yapımcılığını Dijital Sanatlar, dağıtımını da CGV Mars Dağıtım üstleniyor.
Filmin mmknmrtb notu ::
Haddinden fazla ünlü yapımcımız, hemen her yapıtında göstermiş olduğu 'yerli ve milli' olma özelliğini, hepsinden daha müsait olan bu filmde abarttırmadan durur mu hiç?.
Durmaz elbette; dünyanın tanıdığı Naim Süleymanoğlu'nu bile Naum Şalamanov yapmaya kalkışan Bulgar Sosyal Faşistleri'nin, Türk kökenli halka reva gördüğü zulüm gerçeğini eline geçirmişken sömürtmeden bırakmayacak, pompaladığı yoğun hamasetle birlikte Türkiye'den Avustralya'ya kadar uzanıp, milliyetçiliğin zirvesinde bayrak sallayarak dolaşacaktır..
Hakkını yemeyelim ama.. sonuçta, bu yapımcının sayesinde, sinemamızda ezelden beridir eksikliği hissedilen bir türle buluşarak; yakın tarihimizde yer edinmiş kimi 'ilginç' şahsiyetlerin biyografilerini -kötü kotarılmış da olsa- beyaz perdede izler olduk..
Kalitesi vasatı anca bulan bu filmin de değerli olan tarafı, gençleri o dönemle ve Naim Süleymanoğlu'yla tanıştırması ve de bunu 'hiç bir fedakârlıktan kaçınmayan' bir prodüksiyon gücüyle yapmaya çalışması..
O değil de, iyi ki Hayat Van Eck gibi bir oyuncumuz olmuş, yoksa Naim'i bu denli başarıyla canlandırabilmek sanırım mümkün olamazdı..
Öte yandan, 'Trakya ağzı' kullanmaya çalışan oyuncularca zaten anlaşılmaz bir hâle dönüştürülen diyaloglar, bir de Fahir Atakoğlu’nun 'aman vermeyen' müziğinin altında insafsızca ezilince, konuşmaların yarısını anlamadım/duymadım desem, valla yalan olmaz..
Yönetmen: Özer Feyzioğlu
Senaryo: Barış Pirhasan
Oyuncular: Hayat Van Eck, Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun
5 /10
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