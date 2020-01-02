Eltilerin Savaşı'nın fragmanı yayınlandı!

Film, 2 kardeş olan Selim ve Fatih’in, eltilerin savaş rüzgarına kapılma hikayesini anlatıyor.
Sultan ve Gizem'in sosyal medya düşkünlükleri, evlilik anlayışları, aile kurarken yaşadıkları ilginç olayların Selim ve Fatih’i nasıl etkiledikleri eğlenceli bir dille ele alınıyor.
Filmin ilk kez 1 Ocak’ta yayınlanan fragmanı ise eğlenceli görüntüleriyle seyirciyi kahkaha dolu 2 saate hazırlıyor.
Fragman eğlenceli içeriğiyle yayınlandıktan sonra izleyicinin büyük ilgisiyle karşılandı.
Saatler içinde yüzbinlerce kişiye ulaşan video, Youtube’da trend videolar listesinde yükselmeye başladı.
İki elti arasındaki tatlı ve eğlenceli rekabetin, dillere pelesenk olacak replikler ve şarkılarla beyazperdeye yansıdığı film, sosyal medyanın günlük hayata kattığı renkleri de kahkaha dolu bir senaryoyla izleyiciye aktarıyor.
Sadece kadınların değil, aile içindeki erkeklerin de dünyasının kapılarını aralayacak olan Eltilerin Savaşı, NuLook yapımcılığında hayata geçiyor.
Eltilerin Savaşı, 31 Ocak’ta sinemalarda!
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