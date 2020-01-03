'Karakomik Filmler 2' geliyor!

17 Ocak’ta vizyona girecek filmler aynı seansta tek biletle izlenebilecek
Cem Yılmaz’ın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı, yapımcılığını NuLook ve CMYLMZ Fikirsanat’ın üstlendiği Karakomik Filmler 2, yine birbirinden bağımsız 2 film olarak 17 Ocak’ta vizyona girecek.
|Deli
Karakomik Filmler 2 de serinin ilkinde olduğu gibi aynı seansta tek biletle seyirciyle buluşacak.
Cem Yılmaz’ın her iki filmde iki farklı karakter ve görüntüyle izleyici karşısına çıkacağı filmlerin fragmanları çarpıcı senaryolarıyla dikkati çekiyor.
|Emanet
Emanet; yetenek yarışmalarıyla şöhret olma hayalinin peşinden koşan Birol’un (Cem Yılmaz) macerasını izletirken, kadrosunda Cem Yılmaz, Çağlar Çorumlu, Özge Özpirinçci, Tansu Biçer, Celil Nalkaçan gibi isimleri bulunduruyor.
Çekimlerinin büyük bir kısmı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde gerçekleşen Deli ise, Taksici Güven’in (Cem Yılmaz) yolculuğunu ekrana getiriyor.
En büyük hayali, aşık olduğu kızın karşısında oturmak olan Güven, bir gece mesaisinde başına gelen olayların örgüsüyle, seyirciye dramatik bir hikaye yaşatıyor.
Deli’de Cem Yılmaz’ın yanı sıra Özkan Uğur, Cem Davran, Büşra Develi, Emin Gürsoy rol alıyor.
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