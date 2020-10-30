Evin girişinde kendilerini karşılayan palyaço maskeli bir adama telefonlarını teslim edip içeri girerler.
Odaları tek tek gezmeye başladıklarında ise onları bekleyenin sıradan bir korku evi olmadığını korkunç bir şekilde fark ederler.
Çünkü bu evde kabuslar, aslında gerçektir.
Tüm dünyada büyük ses getiren A Quiet Place / Sessiz Bir Yer filminin senaristleri, bu sefer yönetmen koltuğunda.
Merakla beklenen filmin yapımcısı ise Hostel filminden tanıdığımız Eli Roth.
A Quiet Place yazarlarından Testere serisini hatırlatan, türünün en iyi örneklerinden biri!
Chicago Sun Times
Bir korku filminde aradığınızdan çok daha fazlasını sunuyor.
Variety
Eli Roth’un yapımcılığında unutulmaz bir korku filmi çıkmış ortaya!
Hollywood Reporter
Haunt / Kabus Evi, 30 Ekim'de sinemalarda gösterime girdi..
BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
Filmin yönetmenleri Scott Beck ve Bryan Woods aynı zamanda tüm dünyada ses getiren “A Quiet Place” filminin senaristleri.
Korku filmleriyle ünlenen filmin yapımcısı Eli Roth, gerçek hayatta kan görmeye dayanamıyor.
Aynı zamanda başarılı bir müzisyen olan başroldeki Katie Stevens, American Idol yarışmasında son sekize kalmayı başarmıştı.
Yönetmenler Beck ve Woods, şu an yapımcılığını Sam Raimi’nin üstleneceği bir bilim kurgu dizi projesi üzerinde çalışıyorlar.
Filmin müziklerinden, “Resident Evil”, “The Covenant” ve “47 Meters Down” gibi büyük yapımlarda çalışmış “tomandandy” grubu sorumlu.
Filmin sanat yönetmeni Austin Gorg, daha önce “La La Land”, “Her”, “Ready Player One” gibi popüler filmlerin sanat yönetmenliğini yapmıştı.
Filmin mmknmrtb notu ::
Bir kısım Amerikalı ergen irileri Cadılar Bayramı'nda eğleniyor prologlu, lunapark korku tüneli ile bol tuzaklı kaçış odası karışımı mevzulu olup; dövme ve pirsing esnafının da içinde olduğu bir takım maskeli kaçık ve de sapıkların bu ergenlere yönelik katliamlarını ballandıra ballandıra anlatan, 'kötü' bir 'teen slasher' filmi..
4 /10
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