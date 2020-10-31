31.10.2020

'Anna Laudel' ArtWeeks@Akaretler’de!

 

Ramazan Can
 Türkiye ve yurt dışından sanatçıların üretimlerini desteklemek ve uluslararası sanat platformlarında temsil etmek üzere çalışmalarına devam eden Anna Laudel, 28 Ekim - 8 Kasım 2020 tarihleri arasında Sıraevler’de gerçekleşen ArtWeeks@Akaretler’de sanatseverlerle buluşuyor.  

Türkiye’nin önde gelen galerileri ve koleksiyonerlerini buluşturan ArtWeeks@Akaretler’in 4. edisyonunda Anna Laudel, sanatçıları Ramazan Can, Hayal İncedoğan, Mehmet Sinan Kuran, Fırat Neziroğlu, Ardan Özmenoğlu, Halil Vurucuoğlu ve Sarp Kerem Yavuz’un eserleri ile yer alıyor. 

Anna Laudel’in standında bir araya gelecek olan seçkide, sanatçıların son dönem işlerinin yanı sıra ArtWeeks@Akaretler için özel olarak ürettikleri yeni çalışmaları bulunuyor. 


Ardan Özmenoğlu

Anna Laudel’in seçkisi 28 Ekim Çarşamba günü itibariyle kapılarını açan ArtWeeks@Akaretler’de 25-27 No’lu binada görülebilir. 

Anna Laudel’de Devam Eden Sergiler

Berlinli sanatçı Anke Eilergerhard’ın kendine has bir teknikle ürettiği, sadece görme değil aynı zamanda dokunma, tat ve koku alma duyularımızı harekete geçiren özgün heykellerinin yer aldığı Resilience sergisi 27 Aralık 2020 tarihine kadar Anna Laudel Istanbul’da ziyaret edilebilir. 