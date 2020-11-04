Mertkan Özkan'dan yeni tekli : Göklerde

Göklerde BCB Müzik etiketiyle yayınlandı!
Göklerde, mantığının haklı haykırışlarını bile bile reddedip kalbini dinleyen birinin yaşadığı tatlı acıyı anlatıyor.
Parçanın ilk kısmında, yaşanılan hayal kırıklığının taze etkisi şiddetli bir nakaratla işlenirken, ikinci kısmında ise zamanla alışılan keder kendini hafif esintili bir melankoliye dönüştürüyor.
Mertkan'a göre zaman, yaralarımızı sarmıyor, sadece çaresizliğimizi meşrulaştırıyor.
Yine de yüreği dinleyerek yapılan yanlış, mantıkla verilen doğru karardan daha kıymetsiz değil.
Synthesizer kullanımında cömert davranılan şarkıdaki tüm enstrümanları Mertkan Özkan çalıyor.
Söz, müzik ve aranje de kendisine ait.
Mixing BCB Müzik çatısında gerçekleşirken, mastering Babajim stüdyolarında yapıldı.
Şu aralar yeni çıkaracağı şarkıların düzenlemesiyle ve YouTube kanalı için çekimlerle uğraşan Mertkan'ı buradan takip edebilirsiniz.
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