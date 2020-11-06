Burası Kaliforniya Değil'i 'online' izle!

Alman Demokratik Cumhuriyeti’nde 1980’lerde ortaya çıkan kaykay tutkusunu canlandıran This Ain’t California [Burası Kaliforniya Değil] (2012), çocukluktan asi gençlik yıllarına üç kaykaycının maceraları üzerinden bildik her şeyin değiştiği 1989’a uzanıyor.
Doğu Berlin’in brütalist mimarisi kaykay için muhteşem bir oyun alanı sunarken siyah beyaz animasyonlar, retro müzikler ve arşiv görüntüleri eşliğinde bir zamanlar tehdit olarak görülen bir sokak kültürünün oluşumu aktarılıyor.
Bir “ideal”in hikâyesini anlatan belgesel görünümlü kurgu yapım, küçük ama gayet muhalif kaykaycı ortamının Berlin Duvarı’nın yıkılışıyla nasıl dağıldığına da bakıyor.
Daha çok ifade özgürlüğü vadeden yeni bir dünyaya adım atan gençler artık kaykaylarıyla peşinden gidecekleri hiçbir hayal kalmadığını düşünmeye başlıyor.
This Ain’t California / Burası Kaliforniya Değil
Yönetmen: Marten Persiel
100 dakika
2012, Almanca; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Filmin mmknmrtb notu: 8 /10
Filmler, yalnızca Türkiye’den erişime açıktır.
Perşembe Sineması, Garanti BBVA Mortgage desteğiyle sürdürülmektedir.
This Ain’t California / Burası Kaliforniya Değil'i 8 Kasım'a kadar buradan izleyebilirsiniz..
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