Çalıştığı yerde her gün kötü bir sürprizle karşılaşan Cafer, evinin önünde de ölü bir fare bulur ve bunu iş yerinden birinin yapmış olabileceğini düşünür.
Bir ilaç firmasında çalışan Cafer, işe girerken fareler konusundaki hassasiyetini söylemiştir.
Gittikçe herkesten şüphelenmeye başlayan Cafer, Almanya’da yaşayan bir Kosovalı olduğu için iş yerindeki arkadaşları tarafından da ayrımcılığa uğradığını düşünür.
Alman olan eşi ona ayrımcılık yapılmadığını, iş arkadaşlarının onu sadece sevmediğini söylese de, Cafer’i her gün başka bir sürpriz beklemekte ve her gün bir öncekinden daha da zor geçmektedir.
Babam filmiyle tanıdığımız başarılı yönetmen Visar Morina, 5 yıl aradan sonra çok güçlü bir filmle geri döndü.
Ülkesinin Oscar adayı olan Exil / Yabancı, prömiyerini Sundance’te gerçekleştirirken, gösterimini yaptığı Berlin Film Festivali’nde de izleyicilerin beğenisini kazandı.
Filmin başrollerinde ise Oscar adayı Toni Erdmann filmindeki rolüyle birçok ödül alan Sandra Hüller ve Dogs of Berlin dizisinden tanıdığımız, hayran bırakan performansıyla Misel Maticevic var.
BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
Filmde Almanya’da yaşayan Kosovalı bir mülteciyi canlandıran Misel Maticevic’in ailesi de Almanya’da yaşayan Hırvat göçmenlerdendir.
Asi bir gençliğe sahip Misel Maticevic, tiyatroya katılan öğrencilerin öğretmenlere yaranmaya çalıştıklarını düşünüyordu. Fakat daha sonra Gerard Depardieu’nün “Danton” filmindeki performansından çok etkilenerek oyuncu olmaya karar verdi.
Filmin başrolündeki Misel Maticevic, Türk karakterlere de yer veren Netflix yapımı “Dogs of Berlin” dizisinde yer alıyor.
Film, Kosova’nın En İyi Uluslararası Film dalında Oscar adayı olmuştur.
Kendi de Kosovalı olan yönetmen Visar Morina’nın ilk filmi Babam (Babai) da Kosova’nın Yabancı Dilde Oscar adayı olmuştu.
Filmin yapımcıları arasında Toni Erdmann filmiyle BAFTA adayı olan Maren Ade var.
Filmin kadrosunda yer alan Rainer Bock, Wonder Woman filminde Von Hindenberg karakterini canlandırmıştı.
Kahramanlarını ince ince işleyen, gerilimi ve mizahı aynı anda verebilen usta işi bir yapım.
Variety
Misel Maticevic’ten inanılmaz bir performans.
Hollywood Reporter
Michael Haneke’nin arkadaşının partisine davet edilmediğini öğrenince yapacağı türden bir gerilim.
RogerEbert.com
Exil / Yabancı, 6 Kasım'da sinemalarda gösterime girdi..
Yorum Gönderme