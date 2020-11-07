Almanya - Türkiye Ortak Yapım Geliştirme Fonu sonuçları açıklandı!

Medienboard Berlin-Brandenburg, Hamburg Schleswig-Holstein Film Fonu ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle İstanbul Film Festivali-Köprüde Buluşmalar işbirliğinde oluşturulan Almanya-Türkiye Ortak Yapım Geliştirme Fonu tarafından desteklenecek projeler açıklandı.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Anadolu Efes’in desteğiyle İstanbul Film Festivali kapsamında ve TRT’nin katkılarıyla düzenlenen Köprüde Buluşmalar, Medienboard Berlin - Brandenburg ve Hamburg Schleswig - Holstein Film Fonları işbirliği ile iki ülke arasındaki uzun metraj ortak yapım projelerini desteklemeyi amaçlayan Almanya-Türkiye Ortak Yapım Geliştirme Fonu 2011 yılında başladı.
Bu yıl 10. kez geliştirme aşamasındaki projelere destek verecek olan fonun projeleri açıklandı.
Bugüne kadar bu fon tarafından Türkiye - Almanya ortak yapımı filmlere 873.500 Avro destek verildi.
Kurum temsilcilerinden oluşan seçici kurul, başvuru yapan 12 proje arasından 3 projeyi, toplam 40.000 Avro ile desteklemeye karar verdi.
Desteklenen projelerin tamamı aşağıdaki gibidir:
Melisa Önel, Aniden - 10.000 Avro
Ortak yapımcılar: Alara Hamamcıoğlu (Vigo Film Yapımcılık), Anette Unger (Leitwolf Filmproduktion)
Tolga Karaçelik, Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikayesi - 15.000 Avro
Ortak yapımcılar: Diloy Gülün (Karaçelik Film), Jan Krüger (Port Au Prince Film)
Ziya Demirel, İki Gözlüler - 15.000 Avro
Ortak yapımcılar: Annamaria Aslanoğlu (İSTOS Film), Linus Günther (Klinker Film)
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