Martha: Bir Fotoğraf Öyküsü'nü 'online' izle!

Martha “Marty” Cooper’ın 1970’ler New York’unda çekmeye başladığı grafiti fotoğrafları, şiddetli tepkilerle karşılaşan sokak sanatının zamanla bütün dünyada tanınıp yaygınlaşmasına katkı sağladı.
Avustralyalı yönetmen Selina Miles’ın ilk belgesel filmi, sokakların tenha olduğu saatlerde tren istasyonlarında doğan bu sanatın gelişimine bakıyor.
National Geographic dergisindeki ilk kadın stajyer fotoğrafçı ve New York Post gazetesindeki ilk kadın fotoğrafçı olan Cooper’ın, göz ardı edilen sokak kültürlerini belgelemesi sayesinde, sokak sanatı dünyasının en önemli isimlerinden biri hâline gelmesinin izini sürüyor.
1943 doğumlu fotoğrafçının hayatı ve kariyerine odaklanan ilk film niteliğindeki Martha: A Picture Story, Cooper’ın görselleri ve kitaplarıyla bu tartışmalı sanat formuna etkilerinin yanı sıra, kişisel mücadele ve maceralarına kendi anlatımlarıyla yer veriyor.
2019 yapımı belgesel ayrıca, bir grup grafiti ve sokak sanatçısının yorumları eşliğinde, gitgide popülerleşerek ticarileşen hareketin kimlik sorunlarını irdeliyor.
“Evde” gösterimleri, 24 Eylül-29 Kasım tarihlerinde saltonline.org’da çevrimiçi olarak gerçekleştirilmektedir. Filmler, yalnızca Türkiye’den erişime açıktır. Perşembe Sineması, Garanti BBVA Mortgage desteğiyle sürdürülmektedir.
Martha: A Picture Story / Martha: Bir Fotoğraf Öyküsü
Yönetmen: Selina Miles
2019, 82 dakika
İngilizce; Türkçe altyazılı
Filmin mmknmrtb notu: 8 /10
Filmler, yalnızca Türkiye’den erişime açıktır.
Perşembe Sineması, Garanti BBVA Mortgage desteğiyle sürdürülmektedir.
Martha: A Picture Story / Martha: Bir Fotoğraf Öyküsü'nü 1 Kasım'a kadar buradan izleyebilirsiniz..
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