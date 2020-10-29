29.10.2020

'Kino 2020 Filmleri' filmonline.iksv.org’da!

 

Türkiye’nin farklı şehirlerinde Alman sinemasının en güncel ve en başarılı örneklerini sinemaseverlerle buluşturan Kino seçkisi, bu yıl çevrimiçi olarak ve tüm Türkiye’den ulaşılabilir şekilde gerçekleşecek. 

Goethe-Institut’un İstanbul Film Festivali işbirliğiyle düzenlediği Kino 2020: Alman Filmleri Türkiye’de etkinliği, 1-13 Kasım tarihlerinde, festivalin çevrimiçi gösterim platformu filmonline.iksv.org’da takip edilebilecek. 

Filmleri izlemek için biletler yine aynı site üzerinden alınabilecek.

İstanbul Film Festivali’nin 1-13 Kasım’da çevrimiçi platformunda ağırlayacağı Kino 2020 filmleri, 20.00’da gösterime girecek ve 5 gün boyunca erişime açık kalacak. 


Berlin Alexanderplatz

Festivalde olduğu gibi her filmin bilet kapasitesi yapımcılarla yapılan anlaşmalar uyarınca sınırlı. 

Filmlere teker teker bilet alınabilecek veya Kombine Film Paketi satın alarak tüm filmler daha avantajlı fiyatlarla izlenebilecek. 

Gösterimlere yalnızca Türkiye’den erişilebilecek. 

Biletler 28 Ekim’de filmonline.iksv.org üzerinden satışa açıldı.




Kino 2020 Çevrimiçi Gösterim Programı


1 Kasım – 6 Kasım

Seçmeler / Das Vorspiel / The Audition / Yönetmen: Ina Weisse


2 Kasım – 7 Kasım

Yabancı / Exil / Exile / Yönetmen: Visar Morina


3 Kasım – 8 Kasım

Söz Senettir / Es gilt das gesprochene Wort / I Was, I Am, I Will Be / Yönetmen: İlker Çatak


4 Kasım – 9 Kasım

Çingene Kraliçe / Gipsy Queen / Yönetmen: Hüseyin Tabak


5 Kasım – 10 Kasım

Walchensee Forever / Yönetmen: Janna Ji Wonders


6 Kasım – 11 Kasım

Baumbacher Sendromu / Baumbacher Syndrome / Yönetmen: Gregory Kirchhoff


7 Kasım – 12 Kasım

Benim Sonum Senin Başlangıcın / Mein Ende. Dein Anfang. / Relativity / Yönetmen: Mariko Minoguchi


8 Kasım – 13 Kasım

İzler / Spuren - Die Opfer des NSU / Traces / Yönetmen: Aysun Bademsoy


9 Kasım – 14 Kasım

Berlin Alexanderplatz / Yönetmen: Burhan Qurbani


10 Kasım – 15 Kasım

Pelikan Kanı / Pelikanblut / Pelican Blood / Yönetmen: Katrin Gebbe


11 Kasım – 16 Kasım

Paris Calligrammes / Yönetmen: Ulrike Ottinger


12 Kasım – 17 Kasım

İmkânsız Proje / An Impossible Project / Yönetmen: Jens Meurer


13 Kasım – 18 Kasım

Koza / Kokon / Cocoon / Yönetmen: Leonie Krippendorff 


Biletler

İzleyiciler tek filmi 11 TL fiyatla satın alabilecek. 

Ayrıca 13 filmlik kombine paketler 100 TL fiyatla satın alınabilecek.

Siyah ve Beyaz Lale Kart üyeleri her zamanki gibi biletlerini gönderilecek indirim kodlarıyla %25; Kırmızı, Turuncu ve Sarı Lale Kart üyeleri ise %20 oranında indirimle satın alabilecek.