'Kino 2020 Filmleri' filmonline.iksv.org’da!

Goethe-Institut’un İstanbul Film Festivali işbirliğiyle düzenlediği Kino 2020: Alman Filmleri Türkiye’de etkinliği, 1-13 Kasım tarihlerinde, festivalin çevrimiçi gösterim platformu filmonline.iksv.org’da takip edilebilecek.
Filmleri izlemek için biletler yine aynı site üzerinden alınabilecek.
İstanbul Film Festivali’nin 1-13 Kasım’da çevrimiçi platformunda ağırlayacağı Kino 2020 filmleri, 20.00’da gösterime girecek ve 5 gün boyunca erişime açık kalacak.
|Berlin Alexanderplatz
Festivalde olduğu gibi her filmin bilet kapasitesi yapımcılarla yapılan anlaşmalar uyarınca sınırlı.
Filmlere teker teker bilet alınabilecek veya Kombine Film Paketi satın alarak tüm filmler daha avantajlı fiyatlarla izlenebilecek.
Gösterimlere yalnızca Türkiye’den erişilebilecek.
Biletler 28 Ekim’de filmonline.iksv.org üzerinden satışa açıldı.
Kino 2020 Çevrimiçi Gösterim Programı
1 Kasım – 6 Kasım
Seçmeler / Das Vorspiel / The Audition / Yönetmen: Ina Weisse
2 Kasım – 7 Kasım
Yabancı / Exil / Exile / Yönetmen: Visar Morina
3 Kasım – 8 Kasım
Söz Senettir / Es gilt das gesprochene Wort / I Was, I Am, I Will Be / Yönetmen: İlker Çatak
4 Kasım – 9 Kasım
Çingene Kraliçe / Gipsy Queen / Yönetmen: Hüseyin Tabak
5 Kasım – 10 Kasım
Walchensee Forever / Yönetmen: Janna Ji Wonders
6 Kasım – 11 Kasım
Baumbacher Sendromu / Baumbacher Syndrome / Yönetmen: Gregory Kirchhoff
7 Kasım – 12 Kasım
Benim Sonum Senin Başlangıcın / Mein Ende. Dein Anfang. / Relativity / Yönetmen: Mariko Minoguchi
8 Kasım – 13 Kasım
İzler / Spuren - Die Opfer des NSU / Traces / Yönetmen: Aysun Bademsoy
9 Kasım – 14 Kasım
Berlin Alexanderplatz / Yönetmen: Burhan Qurbani
10 Kasım – 15 Kasım
Pelikan Kanı / Pelikanblut / Pelican Blood / Yönetmen: Katrin Gebbe
11 Kasım – 16 Kasım
Paris Calligrammes / Yönetmen: Ulrike Ottinger
12 Kasım – 17 Kasım
İmkânsız Proje / An Impossible Project / Yönetmen: Jens Meurer
13 Kasım – 18 Kasım
Koza / Kokon / Cocoon / Yönetmen: Leonie Krippendorff
Biletler
İzleyiciler tek filmi 11 TL fiyatla satın alabilecek.
Ayrıca 13 filmlik kombine paketler 100 TL fiyatla satın alınabilecek.
Siyah ve Beyaz Lale Kart üyeleri her zamanki gibi biletlerini gönderilecek indirim kodlarıyla %25; Kırmızı, Turuncu ve Sarı Lale Kart üyeleri ise %20 oranında indirimle satın alabilecek.
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