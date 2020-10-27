İnsanlar Noel’e hazırlanırken ülkede hem heyecan hem de endişe veren olaylar meydana gelir.
Kırsal bir bölgede bulunan bir çiftlik yanarken, bir okulda çocuklar Noel şarkısı söyler.
Bir kadın müzede eski kocası ile kavga ederken, genç bir kız büyükannesine yeni sanal gerçeklik başlığını denetmeye zorlar.
Rúnar Rúnarsson kuşkusuz İzlanda’nın en heyecan verici isimlerinden biri.
Kısa filmi The Last Farm (2004) ile Oscar’a aday olmuş, ilk uzun metrajı Volkan’la (2011) Cannes’da boy göstermiş, şaşırtıcı bir büyüme hikâyesi anlattığı Serçeler (2016), zihinlere kazınmıştı.
56 sahnede modern bir İzlanda portresi çıkaran yeni filmi Bergmál / Yankılar / Echo, Rúnarsson’un kariyerinde yeni bir yola işaret ediyor.
Belgesel ve kurmaca sahneler aynı potada eriyor, filmin merkezsiz, kaleydoskopu andıran yapısı baş döndürücü bir çekim yaratıyor.
Filmin mmknmrtb notu ::
Yeni bir Noel'in arifesini idrak eden İzlanda'yı ve insanlarını her açıdan ele alan, ama paydası planetteki herhangi bir 'insan' olan, aslında kurgusal ama ruhu belgesel, süreleri kısacık ama hissettirdikleri upuzun ve de birbirleriyle bağlantısız öyküleri 56 adet sekansla anlatan Bergmál, oyuncu yönetimi ve sinematografisi özellikle dikkat çekici, oldukça özgün bir 'sanatsal' deneme..
Gördüğünüz yerde izleyiniz..
7,5 /10
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