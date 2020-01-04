'mmknmrtb 2019'un Kısa Analizi

Özgün eleştirilerle güçlendirilmiş, sinema ağırlıklı bir kültür ve sanat sitesi özelliği taşıyan güzide blogunuzun 2019 yılı içerik muhasebesini yaptığımızda görüyoruz ki yıl boyunca toplam 445 yazı girilmiş (geçen yıl bu sayı 501 idi, sanırım yaşlanıyoruz).
78 adetle en çok yazıyı -yine- Nisan ayında; en az yazıyı da 23 adetle -inanması güç ama yine- Haziran ayında girmişiz..
2019 yılı içinde yayınlanarak -her biri on binlerce kez tıklanmış- 'En Çok Okunan 10 Yazı'yı belirlediğimizde, geçen yıllardan tamamen farklı bir sonuçla karşılaştığımızı; mümkünmertebe'nin -ezeli ve ebedi- 'sinema hegemonyası'nı sarsmalarını hep memnuniyetle karşıladığımız diğer sanat türlerinin, bu yıl ilk 10'u hiç zorlayamadığını -üzülerek- görmüş bulunuyoruz..
İlgili kurumların ilgisizliğini bir kenara bırakırsak- bu sonucun alınmasında bizim de vebalimizin olduğunu, yıllarca, özellikle 'Tiyatro'ya olan desteğimizin 2019'da gevşeyerek, epeyi bi gerilediğini, inkâr edemeyiz..
2019 yılında yayınlanan ve en çok okunan yazıların sıralı listesi ::
2) The Addams Family / Addams Ailesi
3) Doctor Sleep / Doktor Uyku
4) 'Frozen II / Karlar Ülkesi II' yarın vizyonda!
5) Captain Marvel
6) Küçük Şeyler
7) Jumanji: The Next Level / Jumanji: Yeni Seviye
8) Söz Vermiştin'in fragmanı yayınlandı!
9) Karakomik Filmler’den kamera arkası görüntüler!
10) And Then We Danced / Ve Sonra Dans Ettik
On adetlik 'Tüm Zamanların En Çok Okunan Yazıları' sıralamasında ilk dört sıranın değişmemesi ve 2019'dan dört adet yazının listeye girmesi dikkati çekerken; geçen yılın, mütevelli heyetimizi en çok şaşırtan hatta dehşete düşüren gelişmesi olan, Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? yazısı, bu listeye öyle bir farkla yerleşti ki oturduğu birincilik koltuğundan onu kimseler -kolay kolay- kaldıramayacak gibi..
Tüm zamanların en çok okunanları listemizin başına bir füze hızıyla fırlayan bu yazı, aldığı 44 adet yorumla, sitemizin bu rekorunu da elinde bulunduruyor..
Tüm Zamanların En Çok Okunan Yazıları
1) Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
2) Hadi Be Oğlum
3) İncir Reçeli 2 :: Seven Yerleri Dibe Çökmüş Adam
4) Kod Adı K.O.Z. :: Ak Kaşıklar Paralellere Karşı
5) Kafalar Karışık :: Hadi hayırlı işler!
6) How to Train Your Dragon: The Hidden World / Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya
7) The Addams Family / Addams Ailesi
8) 'kadıNgözÜyle fotoğraf grubu' ilk nü sergisini Fransa’da açıyor!
9) Doctor Sleep / Doktor Uyku
10) 'Frozen II / Karlar Ülkesi II' yarın vizyonda!
Son olarak, bu 'kısa analiz'i biraz uzatacak olan 'genel sayımlama' sonuçlarını da şuracığa bırakıveriyoruz ::
mmknmrtb'ye Hangi Sitelerden Geliniyor
1) google.com
2) eksisozluk.com
3) pinterest.com
4) imdb.com
4) yandex.ru
5) feedburner.com
Arama Anahtar Kelimeleri (kelimelerdeki tuhaflıklar bizden kaynaklanmamaktadır)
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Blogumuza Hangi Ülkelerden Geliniyor
1) Türkiye
2) ABD
3) Fransa
4) Birleşik Krallık
5) Rusya
Hangi Tarayıcılarla Geliniyor
1) Chrome (61%)
2) Firefox (17%)
3) Internet Explorer (10%)
4) Safari (6%)
5) Opera (1%)
Hangi İşletim Sistemleriyle Geliniyor
1) Windows (70%)
2) Macintosh (9%)
3) Android (7%)
4) iPhone (4%)
5) Linux (4%)
Efenim.. Seneye görüşmek üzere hepinize güzel bir yeni yıl dileriz..
Bizi izlemeye devam ediniz..
mmknmrtb mütevelli heyeti
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