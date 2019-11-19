'Frozen II / Karlar Ülkesi II' yarın vizyonda!

Bu sorunun yanıtı onu çağırınca ve krallığını tehdit edince Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven ile birlikte tehlikeli ama olağanüstü bir yolculuğa çıkıyor.
Karlar Ülkesi’nde Elsa, güçlerinin bu dünya için çok fazla olduğundan korkuyordu.
Şimdi Karlar Ülkesi II’de ise gücünün yetmesini umut etmek zorunda.
Akademi® ödüllü yönetmenler Chris Buck, Jennifer Lee ve yapımcı Peter Del Vecho’nun imzasını taşıyan, Oscar® ödüllü şarkı sözü yazarları Kristen Anderson-Lopez ve Robert Lopez’in müziğiyle, Walt Disney Animasyon Stüdyoları’ndan Frozen II / Karlar Ülkesi II, 20 Kasım 2019’da vizyona giriyor.
NOTLAR
Kristen Anderson-Lopez ve Robert Lopez, Frozen II için tamamen yeni 7 adet şarkı yazdı.
2013’te vizyona giren Frozen / Karlar Ülkesi, tüm zamanların en yüksek hasılat yapan animasyon filmi olurken, yılın en iyi animasyon filmi dalında Akademi Ödülü® de kazanmıştı.
Filmin, sözlerini ve müziğini Kristen Anderson-Lopez ve Robert Lopez’in yazdığı simgeleşmiş şarkısı, Aldırma / Let It Go da en iyi film müziği Oscar®'ını almıştı.
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