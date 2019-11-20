Bu kez aynı tiyatrocu kadınlar, Shakespeare'in Kral Lear oyununu suyun bile zor ulaştığı ücra dağ köylerinde sahnelemek üzere yollara düşüyor.
Uçurumlarla dolu yollarda toz toprak içinde ilerlerken, kadınların dünyasıyla Kral Lear'in dünyası iç içe geçiyor; "iyi ve kötü", "genç ve yaşlı", "zengin ve fakir", "dürüst ve sahtekâr" oyunun içinden çıkıp gerçeğe karışıyor.
26. Adana Uluslararası Film Festivali'nde Yılmaz Güney Ödülü'nün yanı sıra SİYAD Cüneyt Cebenoyan En İyi Film ve En İyi Müzik ödüllerini de alan Kraliçe Lear, 15 Kasım'da seyirciyle buluştu..
Yönetmen: Pelin Esmer
Katılımcılar: Arslanköy Tiyatro Ekibi: Behiye Yanık, Cennet Güneş, Ümmü Kurt, Fatma Fatih, Zeynep Fatih, Hüseyin Arslanköylü
Yapımcılar: Pelin Esmer, Dilde Mahalli
Ortak-Yapımcılar: Barış Bıçakçı, Eda Arıkan, Feride Çiçekoğlu
Kamera: Morteza Atabaki, Pelin Esmer
Ses Kayıt: Hüseyin Can Erol
Ses Tasarım ve Miksaj: Kubilay Tok
Renk Düzeltme: Murat Birkon
Kurgu: Pelin Esmer, Emre Aksu
Müzik: Barış Diri
Şirket: Sine Film
Ülke: Türkiye
Yıl: 2019
Süre: 84 Dakika
Dil: Türkçe
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
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