18.11.2019
'Biz Bir Aileyiz' İstanbul Modern Sinema'da!
Programda; dağılmış aileler kadar beraber yaşamayı ve çalışmayı seçen insanların kurduğu alternatif aileler de var.
Usta yönetmen Andreas Dresen imzalı Gundermann, ünlü müzisyen Gerhard Gundermann'ın gerçek hayat hikâyesini konu alıyor.
Sebastian Schipper'in yeni filmi Yollarda (Roads), iki gencin Fas'tan Fransa'ya yaptığı yolculukta yaşadıkları değişimi perdeye taşırken güncelliğini koruyan mülteci sorununa da bakıyor.
Neredeyse 40 yıldır birlikte olan ünlü Alman punk rock grubu Die Toten Hosen'ın 2018 turnesi sırasında çekilen belgesel İnsan Bir Defa Yaşar: Die Toten Hosen Turnede (Weil du nur einmal lebst - Die Toten Hosen auf Tour) de seçkide yer alan filmlerden.
Program kapsamındaki Bekâr Evi filminin gösterimine, filmin yönetmeni Schäfer ile yapımcısı Çiğdem Mater katılacak.
Biz Bir Aileyiz seçkisinin diğer bir konuğu ise İnsan Bir Defa Yaşar: Die Toten Hosen Turnede filminin yönetmeni Cordula Kablitz-Post olacak.
Konuklar film gösterimlerinin ardından izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.
21 Kasım -1 Aralık 2019
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