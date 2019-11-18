2020 Film Geliştirme Atölyesi başvuruları başladı!

Köprüde Buluşmalar 15. yılında da Türkiye’den ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri, uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturmaya devam ediyor.
Film Geliştirme Atölyesi, sinemacılara yeni uzun metraj projelerinin ilk uluslararası sunumunu yapmaları için olanak yaratırken, ortak yapımlar için de zemin hazırlamayı amaçlıyor.
2019 yılında Köprüde Buluşmalar atölyelerine katılmış filmler arasından Kız Kardeşler (Emin Alper), Görülmüştür (Serhat Karaaslan), Peri: Ağzı Olmayan Kız (Can Evrenol), Kronoloji (Ali Aydın) , Küçük Şeyler (Kıvanç Sezer), Kraliçe Lear (Pelin Esmer) ve Entwined (Minos Nikolakakis) 2019 yılında ilk gösterimlerini seçkin festivallerde yaptılar.
|Kız Kardeşler
Film Geliştirme Atölyesi seçkisinde çeşitlilik olmasına önem veriliyor. Bu nedenle belgesel, tür sineması (korku, fantastik vs.), çocuk ve komedi filmleri gibi farklı konu ve türlerde projelere açık olan çağrımız, disiplinlerarası ve hibrid projeleri de kapsıyor.
Film Geliştirme Atölyesi’ne Türkiye’den seçilen projelerin yönetmen, senarist ve yapımcıları, Komşular platformuna seçilen uluslararası projelerin ekipleri ile birlikte yapacakları ön hazırlık ve sunum teknikleri eğitimine ek olarak senaryo, prodüksiyon, dağıtım ve pazarlama üzerine kapsamlı bir çalışma yapacak.
Uluslararası yapımcı, dağıtımcı, festival ve fon temsilcileri ve yayın kuruluşları ile yaptıkları birebir toplantılarda işbirliklerinin ilk adımlarını atacak olan proje ekipleri ayrıca projelerinin sunumlarını uluslararası sinema profesyonellerinden oluşan jüriye yapacak.
Sunumların ardından jüri tarafından belirlenen projelere verilecek Film Geliştirme Atölyesi ödülleri aşağıdaki gibidir:
30.000 TL Köprüde Buluşmalar Ödülü
Melodika Ödülü
Genius Park Görsel Efekt Ödülü
MFI (Akdeniz Film Enstitüsü) Senaryo Atölyesi Ödülü (Yunan adalarında iki kere düzenlenecek senaryo atölyesi ve ardından online yapılacak senaryo danışmanlığını içerir.)
Transilvania Pitch Stop Ödülü
Seyap Ödülü
Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi başvuruları 16 Aralık 2019’da sona erecek.
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