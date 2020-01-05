'Süper Ajanlar' 7 Şubat'ta vizyonda!

Aldığı disiplin cezası yüzünden uzak ve ıssız bir yere gönderilen Vladimir’in yeni görevi, çok gizli bir malzemeyi korumaktır.
Tek isteği video oyunları oynayıp dizi izlemek olan çaylak ajan fare Hector da ona yardımcı olması için görevlendirilmiştir.
Yasak bölgeye giriş yapan birkaç gizemli kişi gizli malzemeyi çalınca, bu ikili birlikte çalışmak zorunda kalır.
Kahramanlarımız, çalınan gizli malzemeyi bularak dünyayı yok olmaktan kurtarmak için heyecan dolu bir maceraya atılırlar.
Spycies / Süper Ajanlar, 7 Şubat'ta sinemalarda gösterime giriyor..
Spycies / Süper Ajanlar
Yönetmen: Guillaume Ivernel, Zhiyi Zhang
Türkçe Seslendirenler: Harun Can, Ali Çorapçı, Hakan Akın
Tür: Animasyon
Format: 2D (Türkçe Dublajlı)
Süre: 90 Dakika
İthalat: Siyah Beyaz Movies
Dağıtım: CGV Mars Dağıtım
Gösterim Tarihi: 07 Şubat 2020
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