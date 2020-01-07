ZBAM! altkat sanat'ta!

tohumları yok... ama hikayeleri var.
arazileri yok... ama sahneleri var.
tiyatrodan komün olur mu? göreceğiz!
Yeni Tiyatro Dergisi 7. emek ve başarı ödüllerinde 'en iyi hareket düzeni' ödülüne layık görülen ZBAM!, 16 ocak perşembe günü 20.30'da altkat sanat sahnesinde, biletler armağan ekonomisiyle!
ZBAM! – tek perdelik komünalimsi oyun
yazan – yöneten: şirvan akan
beste: baki turanlı
müzik prodüksiyon: aykut özen
oyuncular: defne koldaş, furkan ak, nihan şentürk, selami üstübi, tuba karabey
yönetmen yardımcısı: dilan erdoğan
ışık tasarım: murat bakır
afiş tasarım: osman sarı
web sitesi: onur özen
altkat sanat
Caferağa Mah. Moda cad. Huzur Palas Pasajı alt katı No:35/5
Kadıköy-İstanbul
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