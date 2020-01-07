7.01.2020

ZBAM! altkat sanat'ta!


Şarkı sözlerinden en küçük repliğine kadar yaşanmış öykülerin toplanıp stilize edilmesiyle yazılmış olan ZBAM!, uyuşturucu kullanıp da bırakabilenlerin, kötü mahallelerden sağ çıkabilenlerin, tecavüze uğrayıp da bunu dönüştürebilenlerin, tüm varsayımları geçersiz kılıp delirmeye karar verenlerin sert ama kuvvetli umudunu, daha güzel bir dünya umuduyla harmanlıyor.

tohumları yok... ama hikayeleri var.
arazileri yok... ama sahneleri var.
tiyatrodan komün olur mu? göreceğiz!

Yeni Tiyatro Dergisi 7. emek ve başarı ödüllerinde 'en iyi hareket düzeni' ödülüne layık görülen ZBAM!, 16 ocak perşembe günü 20.30'da altkat sanat sahnesinde, biletler armağan ekonomisiyle!

ZBAM! – tek perdelik komünalimsi oyun


yazan – yöneten: şirvan akan
beste: baki turanlı
müzik prodüksiyon: aykut özen
oyuncular: defne koldaş, furkan ak, nihan şentürk, selami üstübi, tuba karabey
yönetmen yardımcısı: dilan erdoğan
ışık tasarım: murat bakır
afiş tasarım: osman sarı
web sitesi: onur özen




altkat sanat
Caferağa Mah. Moda cad. Huzur Palas Pasajı alt katı No:35/5
Kadıköy-İstanbul