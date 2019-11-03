3.11.2019
Söz Vermiştin'in fragmanı yayınlandı!
Nesim ve Lilyan’ın şarkıya benzeyen aşklarını beyaz perdeye taşıyan Söz Vermiştin filminin fragmanı yayınlandı!
Baran Seyhan’ın yazıp yönettiği, başrollerini Emre Karayel ve Aslı Tandoğan’ın paylaştığı Söz Vermiştin, 15 Kasım’da vizyona girmeye hazırlanıyor.
Söz Vermiştin, Nesim’in (Emre Karayel), lise orkestrasında gitar çalarken kendisinin gizli hayranı olduğunu sonradan öğrendiği Lilyan’la (Aslı Tandoğan) gecikmiş aşklarını ve hayatın gerçeklerine rağmen birbirlerini her gün yeniden sevebilmelerini anlatıyor.
Filmin yayınlanan fragmanı, çevirisi Ataol Behramoğlu’na ait Stepan Scipacyov'un bir şiirinden esintiler taşıyor.
Başrollerini Emre Karayel ve Aslı Tandoğan’ın paylaştığı fimde; Şenay Gürler, İlyas Özçakır, Gözde Seda Altuner, Enes Üstündağ, Mazlum Çimen, Levent İnanır ve Nur Sürer rol alıyor.
Görüntü yönetmenliğini Ahmet Bayer’ın üstlendiği filmin müzikleri Saki Çimen, Albert Luza ve Baran Seyhan’a ait.
Kostümleri Ayşenur Ünlü tarafından hazırlanan filmin miksajı Meriç Erseçgen, renk düzenlemesi Levent Öztürk, kurgusu Aytekin Birkon ve Büşra Demir tarafından yapıldı.
Yardımcı yapımcılığını Murat Yaman, Yasemin Küçükçavdar ve Nur Kardeşler’ın üstlendiği “Söz Vermiştin”in yetkili yapımcısı ise Berrin Dağçınar.
CJ Entertainment Türkiye’nin dağıtımcılığını yaptığı, Sarmaşık Sanatlar yapımı Söz Vermiştin, 15 Kasım’da sinemalarda.
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